99% 美國人儲蓄不如疫情前 小摩：僅頂端 1% 更富有

【文‧黃嬿】

美國股市創新高，通膨降溫，美國人不斷花錢，支撐美國以消費為主體的經濟異常強勁。但摩根大通報告稱，到 2024 年中期，除了最富有的 1% 消費者之外，美國大部分消費者的財務狀況比疫情前更糟糕。

在美國政府刺激支票的推動下，美國家庭超額儲蓄於 2021 年 8 月達到 2.1 兆美元的高峰，今年 10 月數字已降至 1,480 億美元以下，相當於兩年內損失 90% 以上。預計到 2024 年 6 月，除頂層 1% 之外的所有收入群體，經通膨調整的流動資產都將跌至 2020 年 3 月的水平以下。

摩根大通首席股票策略師 Marko Kolanovic 表示，美國八成的消費者已經耗盡他們在封鎖期間可能建立的所有儲蓄緩衝，現在很可能只有收入最高的 1% 消費者的生活仍然比疫情前好。10 月時 Marko Kolanovic 預期標準普爾 500 指數可能下跌 20%，敦促投資者將現金視為安全網，摩根大通也將自己定位為華爾街最悲觀的投資者。

摩根大通執行長 Jamie Dimon 也對消費者支出發表看法，他在 9 月時表示，消費者一直像醉酒的水手一樣花錢，許多人說必須擁有一個發展多年的蓬勃經濟才會有這般消費榮景，他認為這種說法是一個巨大的錯誤。

美國人在末日消費

美國人花錢確實不是因為強勁的經濟，根據 Intuit Credit Karma 的一份報告，超過四分之一的美國人處於「末日消費」狀態，他們因為財務上與國際事務上的不安感，導致他們盲目購物獲得一些安慰，加上行動購物普遍，讓這種末日消費更容易。

根據他們的調查，現在美國受訪者最關心的一些問題包括通貨膨脹，生活成本增加、住房負擔不起，以及沒有足夠的錢購買小件奢侈品，甚至基本必需品。美國人的財務壓力很大，有些人則是花更多的錢來應付。信用卡債務今年創下歷史新高，2023 年第三季接近 1.1 兆美元。

這種現像在年輕一代中最為普遍，35% 的 Z 世代和 43% 的千禧世代承認這種花錢方式註定會結束。報導稱，年輕一代尤其擔心嚴峻的經濟狀況可能會如何影響他們未來的工資、工作保障以及找到高薪工作的能力。

薪資大幅增長支撐消費

也有分析師認為，不必太過關注儲蓄變化，是薪資救了美國經濟，根據穆迪分析公司的報告，疫情期間的儲蓄並沒有很快消失，因為家庭受益於工資的大幅增長。美國總體平均工資增幅達到峰值 6.4%，最低工資勞工的平均工資增幅更高達 7.5%。

幾十年來最大幅度的調薪，可能讓美國人能夠跟上物價上漲的步伐，承受更高的價格。即使信用卡債務水平飆升是警訊，但數據也顯示借貸習慣已經隨著通貨膨脹而放緩，因此債務目前還不是宏觀經濟威脅。整體來看，信用卡債務成長趨勢與疫情之前情況差不多，但是現在美國勞工薪資高得多，這才是支撐經濟軟著路的基礎。

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