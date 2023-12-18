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去別人家該脫鞋入內嗎？ 專家建議最好如此

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧YAP KUO】

一年又近尾聲，為了迎接新年到來，許多人可能準備舉辦家庭聚餐，但若有潔癖的主人會面臨兩難抉擇：是否該要求客人門口脫鞋，改穿室內拖鞋？

戶外行走時，鞋子可能接觸許多穢物，除了動物糞便、食物殘渣，也可能踩到別人唾液、鼻涕甚至嘔吐物等。也可能有汽油、機油、農藥、肥料和其他意想不到的髒污。

想到這些，該不該請客人穿拖鞋還需要考慮嗎？有證據顯示，換室內拖鞋能阻止病菌進入家中，專家也表示答案絕對是肯定的。印第安納大學環境復原力研究所（Environmental Resilience Institute）所長加布里埃爾‧菲力佩利（Gabriel Filippelli）博士表示，研究發現，幾乎所有人（ 99%）鞋底，大腸桿菌檢測都呈陽性反應（註）。

除了病菌，生活環境還有其他有害物質，1970 年代前建造的房屋油漆很可能含鉛，油漆老舊碎裂剝落後就分解成危險的灰塵。研究顯示，有老舊建築的城市區域，灰塵含鉛可能藉鞋子表面帶入家中，長期暴露可能影響兒童學習、免疫及生殖等能力。

因此，有小小孩的家庭更不能掉以輕心，將屋外病菌或毒物帶進家。幼童免疫系統未發育完全，對病菌抵抗力較小；此外，幼兒常在地上爬，且什麼東西都想咬一咬、舔一舔，如果地板沾滿病菌和有毒物，難保最後不會進入孩子口中。故換鞋對有幼童的家庭而言，幾乎是防衛孩子健康的前哨。

如果最後為了客人方便，決定不換鞋直接踩進家，聚會後清潔也有學問。說到清潔地板，人們通常想到掃帚或吸塵器。但專家提醒，可能擾動地面病菌和毒物，反揚起至空氣擴大污染面積，故建議使用濕拖把直接擦拭乾淨，並從距大門口最遠的地方往外拖，因門口通常是細菌、髒污最高區域。

註：如果鞋底大腸桿菌呈陽性反應，可能表示遭糞便污染。

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