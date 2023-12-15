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平凡無奇的雞蛋 隱藏健康益處

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

吃雞蛋對你有好處嗎？有些人認為攝取雞蛋會增加低密度脂蛋白（壞膽固醇）、和心臟病及糖尿病相關的發炎標記物，但也有些人強調雞蛋營養密度很高，多年來科學家一直在分歧意見間研究。最近，一篇刊登在《Nutrients》期刊的論文為年輕人食用雞蛋提供了新視角。

康乃狄克大學營養科學系副教授 Catherine J. Andersen 團隊進行一項更全面、以臨床為重點的研究，比較「不吃雞蛋」、每天吃 3 顆蛋白」、「每天吃 3 顆蛋」的差異，發現每天吃 3 顆蛋的參與者血液樣本中膽鹼明顯增加。

膽鹼（Choline）是蛋黃內一種營養素，一般被認為有助人類腦部發展和記憶，不過其攝取量與氧化三甲胺（TMAO）代謝物增加有關，TMAO 又與心臟病有關。

然而 Catherine J. Andersen 臨床測試結果發現，儘管參與者膽鹼增加，血液樣本中的 TMAO 卻沒有明顯改變，這是種好現象，表明既攝取了重要營養素，又不增加可能促進心血管疾病的代謝物。

團隊也沒有發現發炎、血液膽固醇出現任何不利變化，且吃全蛋對糖尿病風險相關標記物的負面影響小於只吃蛋白，整體而言，參與者食用全蛋的營養密度更高。

不過研究也有一項結果與預期相反，即女性參與者約一半正服用口服避孕藥，因此團隊試著研究服用避孕藥與未服用避孕藥的女性攝取雞蛋營養的潛在差異，發現未服用避孕藥的女性參與者血液樣本總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇比例增加較大，而高密度脂蛋白膽固醇被認為是心臟病危險因子。

荷爾蒙避孕藥物通常會引起不良代謝變化，但研究結果卻表明雞蛋似乎對其發揮保護作用，值得更深入探討。

由於高密度脂蛋白可以攜帶數百種蛋白質，Catherine J. Andersen 計畫之後繼續探索老年人參與者與年輕參與者攝取雞蛋營養結果的差異。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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