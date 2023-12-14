長壽不是因為運動 研究：運動過度會提早衰老

【文‧黃嬿】

適度運動有太多好處，可促進生理與心理健康，中年健身習慣也攸關老年生活品質。但芬蘭科學家新研究追蹤 45 年發現，運動不會延長壽命，且過度硬撐可能加速老化。

世界衛生組織建議 18~64 歲成年人每週應至少進行 150~300 分鐘中等強度有氧身體活動，或 75~150 分鐘高強度有氧活動。這是最低活動量建議，現在很多人願意接受更高的體能挑戰，相信運動有益無害。

但芬蘭科學家 1975~2020 年間，研究超過 11,000 名芬蘭同性雙胞胎，參與者自我報告平均運動時間，然後分為四類：久坐、適度活躍、活躍和高度活躍。團隊還採集血液樣本追蹤生物老化，觀察不同運動程度身體老化速度差異。為了計算生物年齡，研究員檢查參與者 DNA 變化，反映影響壽命因素，如基因、飲食習慣和運動。

結果發現 45 年內，運動最少者比經常運動者死亡可能性高約 20%。但考慮到教育、體重指數、吸煙和飲酒等生活方式，狀況就開始改變。久坐者比經常運動者死亡可能性僅高 7%，且高強度運動「沒有額外好處」。

血液數據分析顯示，運動最少者生物年齡最大，但運動最多者生物年齡也差不多。最活躍者反而比中等活躍生理年齡大 1.3 歲，比活躍者老 1.8 歲。

長跑產生自由基損害 DNA

之前研究發現，馬拉松和鐵人三項等極限耐力運動會對心臟產生不利影響。當身體燃燒糖和脂肪為長跑提供能量時，會釋放與膽固醇結合的自由基，自由基會在身體系統燃燒，氧化壓力過程損害細胞，導致動脈斑塊積聚和發炎，因此馬拉松訓練可能增加得心臟病的風險並導致心臟疤痕。其他研究發現，體能較差跑者跑一場馬拉松會對心臟造成長達三個月的傷害。

整體健康生活才能促進長壽

另一項雙胞胎實驗也有類似發現，34 歲雙胞胎為了解兩個基因相同的人進行長時間運動是否比短時間運動更有益，三個月運動後，其一每次運動時間減半，到最後體格、身體素質、力量幾乎完全相同。

芬蘭研究指出，運動量過少和過多都會加速生物老化。運動者長壽，不是因健身房耗費時間夠長，而是通常過著更健康的生活，包括健康飲食、充足睡眠和社交能力。研究結果發表於預印本資料庫 medRxiv，尚未經同儕審查，但本週在芬蘭獲運動醫學獎。

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