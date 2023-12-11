熬過低薪時代又碰上通膨 研究：七年級生最倒霉

【文‧黃嬿】

1980 年後出生的千禧世代，特別是現在 35~45 歲正值成家階段，人生應該進入更穩定的成年期，包括舒適消費、擁有房子和開始為退休存錢，但時運不濟，出社會時遇到金融風暴，薪資凍漲，累積財富遠不如前幾世代，新冠疫情後又遇到通貨膨脹，基本生活成本昂貴，導致成為迷失世代。

現在 35~45 歲的年長千禧世代，一開始就面對不利經濟，專家認為，2008 年那場金融危機是致命一擊。聖路易斯聯邦儲備銀行 2018 年報告發現，1980 年代出生的千禧世代擁有財富比預測低 34%，許多家庭積累財富也比前幾代人要少。

他們在應該安穩成年的時期不但不容易累積財富，又遇到大通膨，住房、育兒、食品、護理成本都大幅上升。美國研究顯示，自 2019 年以來，兒童保育費用增加 30% 以上，更遑論這幾年住房成本漲幅更大。

美國銀行調查約 1,300 名員工 2023 年工作場所福利，年長千禧世代最不可能感覺「財務狀況良好」，高達八成千禧世代對財務狀況感覺很有壓力。即使疫情後幾乎所有人都享受到十幾年來最大幅度薪資成長，但也遠不如最年輕的 Z 世代。但這個階段一直在花錢，紐約聯邦儲備銀行報告發現，35~44 歲美國人零售和餐飲消費比 25~34 歲年輕人更多，落入高負債陷阱。

買房成為成功指標

儘管經濟不利，房價愈來愈高不可攀，千禧世代比其他世代都更相信成功代表買房。58% 受訪千禧世代認為買房是人生重要目標，Z 世代比例更高一點為 60%，但只有 26% 嬰兒潮世代有同樣想法。

Ascend PR 執行長受訪時表示，大量瞬間百萬富翁炫耀完美生活，擁豪宅、超級跑車和看似無限的財富，迫使千禧世代要麼做大，不然就回家。社群媒體與各種媒體都在傳播這種觀念，即 30 多歲就須擁有房子，使人們價值觀變成如果沒有房子就代表失敗。

他認為，這種情緒可能有傳染性，因美國銀行發現，受訪者都將擁有住房列為財務成功的第一定義，高於償還債務、提前退休和擁有應急基金。但疫情後全球升息使千禧世代造成重大挫折。美國銀行數據顯示，年齡較大的千禧世代家庭財富狀況似乎最差。

不再享有穩定的成年期

1980 年代出生的千禧世代受 2008 年房地產衰退嚴重打擊，且十幾年來一直沒有恢復，財富累積成為「迷失世代」，現在利率又上升，加上買房迷思，讓這群人又遇到另一大挫折。

這年齡階段原本該迎接成年禮是房子、育兒，以及足夠可支配收入享受生活，現在全都成為很大負擔，除非有富爸爸幫忙，否則這些成年後的理所當然，只會讓千禧世代經濟狀況更困難。

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