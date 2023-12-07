查理孟格不住豪宅 理由是豪宅只會讓人更不快樂

【文‧黃嬿】

房價貴到離譜，現在人房子只能愈住愈小，對真正富豪的寬敞豪宅又羨慕又嫉妒。但是上個月底 99 歲辭世的蒙格與他的好友巴菲特，都不住在豪宅裡，蒙格甚至說，豪宅不會讓人更快樂，且會寵壞孩子。

蒙格在洛杉磯一棟相對簡陋的房子裡住了 70 年，他說他和巴菲特親眼目睹許多致富的朋友，一個個建造非常漂亮的房子，但他們也發現，幾乎所有案例都是一樣，豪宅並沒有帶來更多幸福，反而更容易讓人不快樂。

他說他自己有很多孩子，當然也考慮過更大的房子，但他最後決定不要過公爵之類的生活，他是故意避免這種情況。原因是基本的房子具有實用性，但是更大的房子唯一的優點，只是讓主人招待更多客人而已。他說，「擁有一棟非常豪華的房子，可以同時招待 100 人，但這是一件非常昂貴的事，而且對你沒有多大好處。」

更重要的是，炫耀財富可能會鼓勵孩子們過奢華的生活，從而寵壞他們。他說，生長在一個富裕的家庭，利用財富過奢侈生活，會成為一種責任，孩子只會有樣學樣。他相信沉迷於奢華和鋪張浪費，無法過上真正充實的生活，他希望向孩子灌輸謙遜和勤奮的價值觀。蒙格的孩子現在事業都蒸蒸日上，許多人都在法律行業工作，長子溫迪是一名公司律師，也是史丹佛大學董事會成員。

超過財力的房子會變成惡夢

他的好友巴菲特一樣在同棟房子住了幾十年，他於 1958 年在內布拉斯加州奧馬哈以 31,500 美元買下現在住所，現在價值 130 萬美元。巴菲特曾告誡一般人，如果買家只想住在超過自己財力負擔的房子，貸款又助長這種幻想，那房子可能成為惡夢。「我們國家的社會目標不應該是讓家庭住進夢想的房子，而是住進買得起的房子」。

蒙格曾說，他在自己的圈子遇到許多有奢侈慾望的人，但他直接說「我對此不感興趣」，他認為通往人類幸福的最佳道路就是減少期望。他讚揚謙虛生活的優點，並提出「不要太多嫉妒」和「不要超支收入」等建議。他將自己的成功和長壽歸功於謹慎態度，以及避免去做明顯會導致失敗的事情。

人們應該學習知足

他是成長於美國大蕭條時代的人，過去曾經回憶 1930 年代的成長經歷以及 19 世紀人們所經歷的苦難，他說當時生活非常殘酷且有限，現在生活品質改善六倍，但是人們對現狀仍不如大蕭條時期那麼容易滿足，原因是人們看到其他人擁有更多，導致很多人都非常不高興，且感覺自己受虐待。他認為一定程度的財富和收入差距是自由市場經濟運作的必要條件，人們應該對自己所擁有的一切以及世界的進步感到滿意。

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