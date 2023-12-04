快訊

原要開車回診...6旬翁快速道路上高速猛撞槽車 3秒奪命影片曝光

日本最可愛高中生出爐！16歲小高一瞞著媽媽報名 首次參賽就奪冠

陸網控「五月天假唱」燒不停 經紀公司不忍聲明反擊：請相信五月天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

久坐殺傷力大 研究：婦科疾病盛行也與坐太久有關

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Ray_LAC CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Ray_LAC CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

久坐會對健康產生嚴重影響，研究發現，坐著越久，罹患心血管疾病、糖尿病和癌症、失智症等可能性就越大，所有都會增加早逝風險。最新研究發現，婦科疾病子宮肌瘤也與久坐有關。

越來越多人從童年開始就長時間坐在電腦前，童年時期看電視時間較長的成年人更有可能出現不良健康後果，據估計，如今青少年平均每天螢幕時間約七小時。

早期研究發現，久坐與子宮內膜癌、卵巢癌和乳癌有關，這些癌症都是雌激素引發，子宮肌瘤則是常見婦科疾病，高達 80% 女性有此疾病，研究員想了解同樣由雌激素引發的肌瘤，是否也與久坐有關。

中國昆明大學研究人員找來 6,600 多名年齡介於 30~55 歲、尚未經歷更年期的女性，收集個人背景，包括月經和生育史、孩子數量和飲食。參與者還詳細說明花在玩棋盤遊戲、螢幕時間、閱讀、編織和其他久坐活動的時間。

受測者分為四組，每天坐著兩小時以下、二至四小時、四至六小時及六小時以上。六成女性屬於二至四小時組。結果發現，久坐時間越長，罹患子宮肌瘤的風險就越大，與靜坐時間少於兩小時的女性相比，靜坐六小時以上女性患子宮肌瘤的風險增加一倍。 

可能的解釋是，久坐生活方式與肥胖有關，肥胖是肌瘤已知危險因子。作者認為，久坐行為與慢性發炎、維生素 D 缺乏也有關，這可解釋肌瘤風險增加的原因。

另外，研究人員認為雌激素會促進腫瘤生長。中國研究員指出，還有其他研究發現，少坐可降低乳癌的風險，乳癌也是另一種荷爾蒙驅動的疾病。體力活動可能減少女性循環雌激素量。此外，體力活動有助降低體重，肥胖也與較高雌激素有關。

然而現在工作模式很難允許人們每天走來走去。《英國運動醫學期刊》研究指出，只需一點運動就可抵消久坐風險，對 50 歲以上來說，每天坐著超過 12 小時，過早死亡風險增加 38%，但每天 22 分鐘中度以上體力活動可抵消死亡風險，重點是運動不需太劇烈，快走、悠閒騎自行車，甚至與孩子或寵物玩都有明顯好處。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

不沾鍋表面塗層被破壞 研究揭與「這年齡層」患乳癌風險正相關

婦科檢查超重要！女性必做4大「檢查項目」千萬別漏掉

罹癌又發現老公出軌...飛越比佛利女主角癌細胞「擴散至腦和骨頭」仍不停工！

新光婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權

相關新聞

久坐殺傷力大 研究：婦科疾病盛行也與坐太久有關

久坐會對健康產生嚴重影響，研究發現，坐著越久，罹患心血管疾病、糖尿病和癌症、失智症等可能性就越大，所有都會增加早逝風險。最新研究發現，婦科疾病子宮肌瘤也與久坐有關。

漢堡漲價多少不重要 房地產才是麥當勞最大財源

麥當勞漲價已是全世界通膨箭靶，但即使消費者常抱怨，麥當勞仍受益於詭異的經濟環境，第三季營收再度超過預期。其實麥當勞沒有賺到很多錢，截至 2023 年前三季，麥當勞從與漢堡或炸薯條無關產品賺超過 73 億美元，嚴格來說，麥當勞最賺的是房地產業務。

「長新冠腦霧」能治療？研究人員發現四種逆轉藥物

根據用實驗室培養的迷你大腦和老鼠實驗，研究員發現感染新冠病毒（SARS-CoV-19）會導致「喪屍」細胞累積，造成與長新冠後遺症（Long COVID）相關的腦霧，另外也發現能逆轉這種症狀相關的早衰藥物。

科學家藉由耳朵發出的「聲音」 實現另一種眼動追蹤

我們的耳朵在眼睛轉動時其實會發出聲音，現在美國杜克大學研究人員，成功藉由分析聲音來判斷視線方向。

多少錢可以買到幸福？調查：千禧世代稱年薪1,600萬元才夠

金錢可以買到幸福，但代價可能很高。美國調查發現，近 60% 美國人相信金錢可以買到快樂，但不同世代價差很大，千禧世代標準最高，年薪要 52 萬美元（約台幣 1,600 萬元）才覺得幸福。

為何喝紅酒容易頭痛？研究指向以抗氧化聞名的類黃酮

酒喝多有人容易頭痛，因酒精到肝臟會形成乙醛堆積，幾杯下肚會有臉紅、噁心、嘔吐、頭痛、宿醉等症狀，但為什麼有些酒類更容易引起頭痛？科學家開始研究紅酒的類黃酮（Flavanols），發現其一竟會影響乙醛代謝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。