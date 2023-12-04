久坐殺傷力大 研究：婦科疾病盛行也與坐太久有關

【文‧黃嬿】

久坐會對健康產生嚴重影響，研究發現，坐著越久，罹患心血管疾病、糖尿病和癌症、失智症等可能性就越大，所有都會增加早逝風險。最新研究發現，婦科疾病子宮肌瘤也與久坐有關。

越來越多人從童年開始就長時間坐在電腦前，童年時期看電視時間較長的成年人更有可能出現不良健康後果，據估計，如今青少年平均每天螢幕時間約七小時。

早期研究發現，久坐與子宮內膜癌、卵巢癌和乳癌有關，這些癌症都是雌激素引發，子宮肌瘤則是常見婦科疾病，高達 80% 女性有此疾病，研究員想了解同樣由雌激素引發的肌瘤，是否也與久坐有關。

中國昆明大學研究人員找來 6,600 多名年齡介於 30~55 歲、尚未經歷更年期的女性，收集個人背景，包括月經和生育史、孩子數量和飲食。參與者還詳細說明花在玩棋盤遊戲、螢幕時間、閱讀、編織和其他久坐活動的時間。

受測者分為四組，每天坐著兩小時以下、二至四小時、四至六小時及六小時以上。六成女性屬於二至四小時組。結果發現，久坐時間越長，罹患子宮肌瘤的風險就越大，與靜坐時間少於兩小時的女性相比，靜坐六小時以上女性患子宮肌瘤的風險增加一倍。

可能的解釋是，久坐生活方式與肥胖有關，肥胖是肌瘤已知危險因子。作者認為，久坐行為與慢性發炎、維生素 D 缺乏也有關，這可解釋肌瘤風險增加的原因。

另外，研究人員認為雌激素會促進腫瘤生長。中國研究員指出，還有其他研究發現，少坐可降低乳癌的風險，乳癌也是另一種荷爾蒙驅動的疾病。體力活動可能減少女性循環雌激素量。此外，體力活動有助降低體重，肥胖也與較高雌激素有關。

然而現在工作模式很難允許人們每天走來走去。《英國運動醫學期刊》研究指出，只需一點運動就可抵消久坐風險，對 50 歲以上來說，每天坐著超過 12 小時，過早死亡風險增加 38%，但每天 22 分鐘中度以上體力活動可抵消死亡風險，重點是運動不需太劇烈，快走、悠閒騎自行車，甚至與孩子或寵物玩都有明顯好處。

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