「長新冠腦霧」能治療？研究人員發現四種逆轉藥物

【文‧林妤柔】

根據用實驗室培養的迷你大腦和老鼠實驗，研究員發現感染新冠病毒（SARS-CoV-19）會導致「喪屍」細胞累積，造成與長新冠後遺症（Long COVID）相關的腦霧，另外也發現能逆轉這種症狀相關的早衰藥物。

新冠病毒除影響呼吸道外，急性期後會產生各種神經系統併發症，長新冠後遺症通常與認知障礙或腦霧有關，也有大量證據證明 COVID-19 患者的大腦結構發生顯著變化。

有些研究支持衰老細胞或「殭屍」細胞（停止分裂的細胞）很可能推動神經退化和衰老，導致認知能力下降，但與 COVID 相關的大腦衰老貢獻尚不清楚，因此昆士蘭大學澳大利亞生物工程和奈米技術研究所（AIBN）研究人員研究不同新冠病毒變種對腦組織的影響，並尋找可能逆轉這個過程的藥物。

研究首席和通訊作者 Julio Aguado 表示，「我們發現 COVID-19 會加速『喪屍』或衰老細胞出現，隨著年齡增長，這些細胞會自然地逐漸累積在大腦。衰老細胞會導致組織炎症和退化，使患者出現認知障礙，如腦霧和記憶力衰退。」

研究人員假設，SARS-CoV-2 誘導的大腦衰老與病毒在急性階段的神經炎症效應有關。為了驗證，研究人員分析死於 COVID-19 重症或非感染性、非神經系統的患者大腦；與對照組相比，研究人員發現 COVID-19 患者大腦中的 p16 蛋白陽性細胞數量增加七倍以上。細胞衰老通常以 p16 為特徵，因此研究結果表明新冠病毒可能引發細胞衰老，從而導致認知能力下降，加速與長新冠相關的神經退化過程。

能使器官組織的大腦組織重新煥發青春

研究人員隨後利用胚胎幹細胞生成大腦器官樣品，即實驗室製造的迷你大腦模型，並對這些器官進行八個月的生理老化，再測試衰老劑和清除衰老細胞藥物的療效。

最後研究人員發現，有四種藥物能選擇性地消除老化細胞，即 Navitoclax、ABT-737、Fisetin 及 Dasatinib＋Quercetin（D+Q）的組合。Navitoclax 和 ABT-737 可抑制 Bcl-2 蛋白，並誘導老化細胞的凋亡或程序性細胞死亡；Fisetin 和 D+Q 透過血腦屏障，清除大腦中的老化細胞。

與 Navitoclax、ABT-737 相比，D+Q 作用範圍更廣，能緩解細胞衰老特徵相關的多種促炎途徑；此外，還能使九個月大的器官組織的基因表達年齡恢復到與八個月大的器官組織相當的水準，整體來說能使器官組織的大腦組織重新煥發青春。

研究人員還用新冠病毒的變種感染大腦器官組織，發現它們導致細胞衰老顯著增加，尤其是 Delta 變種。有趣的是，用衰老劑處理受感染的有機體後，新冠病毒 RNA 表達明顯減少。

Aguado 表示，「長期而言，我們可以預期這些藥物將被廣泛應用於治療由病毒感染引起的持續的後急性感染症候群，如COVID-19。」合著者之一 Ernst Wolvetang 指出，這種藥物篩選方法也能幫助阿茲海默症研究和衰老驅動因素的神經退化疾病研究。

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