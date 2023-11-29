科學家藉由耳朵發出的「聲音」 實現另一種眼動追蹤

【文‧Daisy Chuang】

我們的耳朵在眼睛轉動時其實會發出聲音，現在美國杜克大學研究人員，成功藉由分析聲音來判斷視線方向。

2018 年美國杜克大學科學家發現，每次眼睛轉動時，我們的耳朵都會發出難以察覺的吱吱聲，雖然我們沒辦法察覺到這個聲音，但如果在耳朵放置一個高感度麥克風就會發現新世界。

目前我們還不清楚為什麼耳朵會發出聲音，首席科學家 Jennifer Groh 教授認為，這可能是因為眼球運動觸發大腦中耳肌肉收縮或毛細胞，前者有助於抑制大聲的噪音，而後者則放大安靜的噪音，因此人體可以根據所見，自動調節聽力靈敏度，幫住自身了解周圍的環境。

而最近 Groh 團隊和南加州大學 Christopher Shera 教授攜手合作，招募 16 名均有良好的視力和聽力的成年人，進行簡單的測試，在不移動頭部的情況下注視電腦螢幕上移動的綠色點點，再由眼動追蹤紀錄視線方向，耳道中的麥克風則記錄耳朵發出的聲音。

團隊發現，隨後交互參照眼動和耳朵音訊紀錄，發現特定的眼球運動方向，耳朵會產生特定類型的噪音。因此科學家只需識別參與者的耳朵發出什麼樣的噪音「訊號」，就能判斷出參加者正在看哪裡，相反研究人員也可以透過追蹤參與者的視線方向，精確地判斷出他們的耳朵正在發出什麼樣的聲音。

團隊希望該研究結果，有助更理解人類感知，讓聽力測試更準確和更豐富。

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