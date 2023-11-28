多少錢可以買到幸福？調查：千禧世代稱年薪1,600萬元才夠

【文‧黃嬿】

金錢可以買到幸福，但代價可能很高。美國調查發現，近 60% 美國人相信金錢可以買到快樂，但不同世代價差很大，千禧世代標準最高，年薪要 52 萬美元（約台幣 1,600 萬元）才覺得幸福。

金融公司 Empower 調查 2 千多名美國成年人，顯示幸福平均薪資是每年 284,167 美元，男性平均年薪要 381,000 美元，遠高於女性年薪 183,000 美元。

但世代差異很大，1981~1996 年出生的千禧世代最難滿足，年薪要達 525,947 美元才能「感到幸福」，是其他世代四倍多。嬰兒潮世代年薪要求 124,165 美元，就能過舒適生活，X 世代和 Z 世代約 13 萬美元。

千禧世代淨資產要求也特別高，希望有超過 170 萬美元財富，是 Z 世代 3.5 倍，嬰兒潮世代 1.7 倍。嬰兒潮和 Z 世代表示理想淨資產分別為 999,945 美元和 487,711 美元，X 世代則表示 120 萬美元淨資產可買到幸福。

現在美國千禧世代平均淨資產為 275,413 美元。Empower 覺得千禧世代財務標準特別高，歸因於這年齡層成長過程經歷較多經濟逆風，如 2008 年金融危機，才認為賺大錢能買到幸福。這年齡層也正處於成家立業、養兒育女階段，財務壓力特別大。

通膨是最大壓力

Empower 報告稱，阻礙美國人實現金錢目標的最大財務壓力是通貨膨脹，73% 受訪者表示，高通膨和高利率下財務壓力非常有感。即使美國通膨率放緩到不到 4%，但自 2020 年10 月以來所物價都上漲 18.2%。

至於財務幸福的定義是什麼，最多人答案有按時足額支付帳單，然後是無債務。千禧世代特別多人強調幸福是無憂無慮享受「日常」小奢侈品，如每天一杯 7 美元的咖啡。千禧世代受訪者有 62% 表示每天都買咖啡，因咖啡帶來快樂。美國通膨計算器數據，咖啡也是通膨最猖狂食品，每磅研磨咖啡豆平均價格從 2020 年 10 月 4.52 美元飆升至 6.18 美元 。

快樂的人才能享受金錢樂趣

受訪者年薪中位數為 65,000 美元的人估計年薪提高到約 95,000 美元就會更快樂、壓力更小。年薪中位數約 25 萬美元高收入者，年薪高至約 35 萬美元才會感到幸福。這理想年薪與現實差距有點大，美世諮詢公司調查，雇主計劃 2024 年為非工會僱員平均加薪 3.9%，然而 Empower 調查，美國人表示要幸福，需要幾乎加薪 50%。

然而金錢買到快樂的前提是你本身就是快樂的人。研究金錢與幸福的經濟學家 Daniel Kahneman 今年在《美國國家科學院院刊》新論文發現，對大多數人來說金錢似乎確實能提高幸福感，最快樂的 30% 者收入超過 10 萬美元，幸福感會加速提升，直到收入達 50 萬美元。但若本就不快樂的人，年收超過 10 萬美元後，額外的錢也無法增加幸福感。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】