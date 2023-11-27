為何喝紅酒容易頭痛？研究指向以抗氧化聞名的類黃酮

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（首圖來源：Unsplash）
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【文‧Daisy Chuang】

酒喝多有人容易頭痛，因酒精到肝臟會形成乙醛堆積，幾杯下肚會有臉紅、噁心、嘔吐、頭痛、宿醉等症狀，但為什麼有些酒類更容易引起頭痛？科學家開始研究紅酒的類黃酮（Flavanols），發現其一竟會影響乙醛代謝。

肝臟開始代謝酒精時，乙醇會留下化學物質乙醛，然而乙醛對人體有極高毒性，無法有效代謝時，乙醛濃度就會升高，導致各種常見且不太舒服的症狀，包括頭痛和臉部潮紅。

人類幾世紀來的經驗，發現不知為何喝紅酒更容易引起頭痛，有些人認為可能是紅酒添加亞硫酸鹽導致過敏反應，有些人則指出紅酒高組織胺含量可能是罪魁禍首。

但加州大學戴維斯分校認為，原因可能是黃酮類化合物，雖對身體不錯，有很強抗氧化作用，可改善血液氧化成分，使血管更年輕。但團隊研究紅酒約十幾種黃烷醇後，發現之一會影響乙醛代謝。

體外研究發現，許多蔬菜水果都有、以抗發炎而聞名的槲皮素（quercetin）與酒精結合後，會阻斷分解乙醛的酵素作用。

槲皮素進入血液後會直接排出，但如果有發炎問題，槲皮素可進入發炎處調節發炎，通訊作者 Andrew Waterhouse 表示，槲皮素進入血液後，身體會自動​轉為另一種形式，稱為槲皮素葡萄糖苷酸（quercetin glucuronide），就會阻止酒精代謝。

假設葡萄酒有愈多槲皮素，代謝乙醛的速度就愈慢，這可能會導致酒後頭痛頭暈等。但團隊也指出，也不能都怪槲皮素，畢竟不是每人都有強烈頭痛或其他負面感受。

研究共同作者 Morris Levin 認為，喝紅酒會頭痛的人，可能早有其他疾病，使其更容易受槲皮素影響，特別是本就有偏頭痛或其他原發性頭痛病症的人。

研究員準備在小型臨床實驗研究此假設，以確定不同槲皮素濃度的葡萄酒對頭痛的影響。

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