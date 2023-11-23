年輕的心難駕馭 調查：Z 世代職業道德感低

【文‧黃嬿】

2000 年之後陸續進入職場的千禧世代，曾經被批評為草莓族，老一輩抱怨這批年輕一代抗壓力低，現在千禧世代已經擔任職場要職，他們也開始看不慣職場生力軍 Z 世代。一項美國調查發現，Z 世代對工作的忍耐度真的很低。

Z 世代一般被定義為 1997 年至 2012 年出生的人，現在大約是 11~26 歲。一項企業調查發現，四分之三老闆認為 Z 世代員工有點難搞。ResumeBuilder.com 對 1,344 名經理和企業領導者進行的一項調查發現，74% 認為 Z 世代員工比年長員工更具挑戰性，一名受訪者表示，他們認為自己比你更好、比你聰明、比你更有能力，且他們會當面告訴你。

職場前輩認為 Z 世代員工的問題是太容易被冒犯，還有缺乏動力、缺乏生產力、溝通能力差、注意力持續的時間短、過度的權利意識、偶爾有不誠實行為等等。一名千禧世代員工抱怨剛進職場的年輕人連寫給客戶的電子郵件內容，都寫的像 LINE 一樣。

蓋洛普的一份報告將 Z 世代稱為「脫節的一代」，指出 Z 世代沒有老一輩那麼積極投入工作，而且更有可能感受到壓力和倦怠。麥肯錫的一項研究發現，Z 世代在工作中焦躁不安，更有可能報告惡劣的工作環境以及身心健康問題。

Z 世代加班意願下降到歷史新低

不只主管有這樣的感受，關於年輕一代的躺平、安靜離職等社群流行語反應的是一個真實且普遍的現象。研究世代差異的心理學家 Jean Twenge 根據去年發布高中生對各種議題感受的調查分析發現，18 歲年輕人的職業道德 2021 和 2022 年急劇下降。

調查表示希望工作竭盡全力，包括加班 18 歲年輕人數量突然大幅下降。2020 年初還有 54% 的 18 歲年輕人表示願意加班，2022 年降到 36%，是調查 46 年歷史紀錄最低點。

另外表示期待自己選擇的工作讓自己非常滿意的高中生比例，過去兩年也大幅下降，從 2020 年 26.4% 下降至約 20.4%。調查還問「如果你能賺到足夠的錢過想要的舒適餘生，你願意工作嗎？」70% 受訪者表示願意，也低於 2020 年 78%。作者長期觀察代際差異，認為這種下降幅度很不尋常。

許多人力資源專家認為，即使看不慣 Z 世代的種種作為，但到 2050 年他們將成為職場多數，雇主仍必須包容這個世代的特性。不過青春本身並不是永久狀態，人們的態度會隨著年齡的增長、追求事業和建立家庭而改變。

譬如蓋洛普 2016 年在最年輕的千禧世代年滿 20 歲時發表一項研究發現，大多數千禧世代都在積極尋找其他工作，許多人感到被誤解，雇主很難與他們溝通，但是千禧世代現在很受歡迎，許多雇主寧可雇用現在 30~40 歲的人，這群人已經不是當年的草莓族，不但有足夠的工作經驗，也已懂得向現實低頭。

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