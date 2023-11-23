快訊

柯文哲明天上午11點赴中選會登記參選總統 副手是誰未鬆口

後援會宣布噩耗！劉德華慟認爸爸過世 「在家人陪伴下安詳離世」

藍白郭協商不歡而散 國民黨稱「馬朱侯受屈辱」：仍會堅持到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕的心難駕馭 調查：Z 世代職業道德感低

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

2000 年之後陸續進入職場的千禧世代，曾經被批評為草莓族，老一輩抱怨這批年輕一代抗壓力低，現在千禧世代已經擔任職場要職，他們也開始看不慣職場生力軍 Z 世代。一項美國調查發現，Z 世代對工作的忍耐度真的很低。

Z 世代一般被定義為 1997 年至 2012 年出生的人，現在大約是 11~26 歲。一項企業調查發現，四分之三老闆認為 Z 世代員工有點難搞。ResumeBuilder.com 1,344 名經理和企業領導者進行的一項調查發現，74% 認為 Z 世代員工比年長員工更具挑戰性，一名受訪者表示，他們認為自己比你更好、比你聰明、比你更有能力，且他們會當面告訴你。

職場前輩認為 Z 世代員工的問題是太容易被冒犯，還有缺乏動力、缺乏生產力、溝通能力差、注意力持續的時間短、過度的權利意識、偶爾有不誠實行為等等。一名千禧世代員工抱怨剛進職場的年輕人連寫給客戶的電子郵件內容，都寫的像 LINE 一樣。

蓋洛普的一份報告將 Z 世代稱為「脫節的一代」，指出 Z 世代沒有老一輩那麼積極投入工作，而且更有可能感受到壓力和倦怠。麥肯錫的一項研究發現，Z 世代在工作中焦躁不安，更有可能報告惡劣的工作環境以及身心健康問題。

Z 世代加班意願下降到歷史新低

不只主管有這樣的感受，關於年輕一代的躺平、安靜離職等社群流行語反應的是一個真實且普遍的現象。研究世代差異的心理學家 Jean Twenge 根據去年發布高中生對各種議題感受的調查分析發現，18 歲年輕人的職業道德 2021 2022 年急劇下降。

調查表示希望工作竭盡全力，包括加班 18 歲年輕人數量突然大幅下降。2020 年初還有 54% 18 歲年輕人表示願意加班，2022 年降到 36%，是調查 46 年歷史紀錄最低點。

另外表示期待自己選擇的工作讓自己非常滿意的高中生比例，過去兩年也大幅下降，從 2020  26.4% 下降至約 20.4%。調查還問「如果你能賺到足夠的錢過想要的舒適餘生，你願意工作嗎？」70% 受訪者表示願意，也低於 2020  78%。作者長期觀察代際差異，認為這種下降幅度很不尋常。

許多人力資源專家認為，即使看不慣 Z 世代的種種作為，但到 2050 年他們將成為職場多數，雇主仍必須包容這個世代的特性。不過青春本身並不是永久狀態，人們的態度會隨著年齡的增長、追求事業和建立家庭而改變。

譬如蓋洛普 2016 年在最年輕的千禧世代年滿 20 歲時發表一項研究發現，大多數千禧世代都在積極尋找其他工作，許多人感到被誤解，雇主很難與他們溝通，但是千禧世代現在很受歡迎，許多雇主寧可雇用現在 30~40 歲的人，這群人已經不是當年的草莓族，不但有足夠的工作經驗，也已懂得向現實低頭。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

證券交易所金融教育講座 台中登場

民團認給錢買年輕人按讚賴清德 藍委批如吸食嗎啡

孤獨和每天吸15支菸一樣危險！ 專家：恐會影響壽命

怎麼辦是不是變老了？晚上10點、凌晨3點就醒來　醫師提醒年輕人「早醒」要注意身體

相關新聞

年輕的心難駕馭 調查：Z 世代職業道德感低

2000 年之後陸續進入職場的千禧世代，曾經被批評為草莓族，老一輩抱怨這批年輕一代抗壓力低，現在千禧世代已經擔任職場要職，他們也開始看不慣職場生力軍 Z 世代。一項美國調查發現，Z 世代對工作的忍耐度真的很低。

久坐會帶病來 研究：一天出汗運動半小時可抵消

長時間坐著是健康殺手，增加罹患多種疾病的風險，尤其是心血管疾病，但這已經是大部分白領的生活方式。幸好，科學家算出每天運動量，如果達到就可抵消整天坐著的負面風險。

父母可以鬆口氣 研究：3C 時間不會影響孩子發展

現在父母與孩子時常為了限制螢幕時間而發生爭執，甚至在幼兒時期，父母雙方就已經開始為了螢幕育兒觀念而爭吵不休。最近一篇研究似乎讓父母可以稍微放手，研究發現，限制孩子使用 3C 的時間並不重要，關鍵仍在於與父母互動的品質。

相較父執輩人人能買房 研究：千禧世代只有中上階級買得起

現年 24~43 歲的千禧世代，特別是 1980 年代出生的族群，現在是社會中堅，但進入職場後歷經金融危機、薪資長期停滯，接著又受疫情影響，成家立業階段遇上暴漲房價，有人稱之失落世代。經濟學家一直認為千禧世代不如父母年輕時富有，也有人持相反意見。新研究深入剖析，問題在巨大貧富差距，典型中產階級的確比父母年輕時更有錢，但工人階級比父母年輕時窮許多。

暖化改變大腦神經系統 國際科學家呼籲盡快研究

野火、熱浪、洪水、乾旱、空污，氣候變遷災難性影響還不只這些，最近一組國際科學家團隊認為，極端天氣事件和空氣污染在內的環境因素可能會明顯改變大腦結構和認知能力。

吃塑膠的浮游生物不是救星 研究：可能促成奈米塑膠瘟疫

解決塑膠污染除了少使用，沒有更好的辦法，且散落世界各處的塑膠可能對人類構成愈來愈大的威脅。科學家發現，海洋和淡水發現的浮游動物，雖然可攝入並分解微塑膠，但並不是吃掉塑膠，而是將顆粒分裂成數十萬個更小、可能更危險的奈米塑膠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。