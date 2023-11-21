快訊

變老了？晚上10點睡、凌晨3點就醒來 醫師提醒這族群「早醒」要注意身體

大陸直播平台鬥魚主席被捕 拖累美股盤前跌逾一成

獨／星二代遭視后媽反對入行 棄名校研究所回台狂哭3天

父母可以鬆口氣 研究：3C 時間不會影響孩子發展

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：pixabay)
(首圖來源：pixabay)

【文‧黃嬿】

現在父母與孩子時常為了限制螢幕時間而發生爭執，甚至在幼兒時期，父母雙方就已經開始為了螢幕育兒觀念而爭吵不休。最近一篇研究似乎讓父母可以稍微放手，研究發現，限制孩子使用 3C 的時間並不重要，關鍵仍在於與父母互動的品質。

美國青少年平均每天在螢幕前花費 7.5 小時，年齡較大的兒童每天在設備上花費近 5 個小時。孩子看 3C 時間太長幾乎是現代家庭父母最頭痛的問題。一項澳洲調查發現，3C 甚至比網路霸凌和吃垃圾食物更令父母擔憂。然而，看螢幕時間長短的影響其實在科學界還沒有共識，醫學雜誌《刺胳針》在 2019 年指出，研究人員嚴重缺乏對數位環境的好處、風險和危害的了解。

最近在《自然人類行為》(Nature Human Behavior) 期刊上發表的一份研究發現螢幕時間對孩子的影響很複雜。他們搜尋有關兒童看電視、平板電腦、手機、電腦和遊戲機時間的 681 篇研究，涉及 200 萬名兒童，進行薈萃分析，確認孩子看螢幕時間的利弊。

結果發現螢幕對兒童憂鬱、體重、識字和睡眠的整體影響很小，幾乎所有結果的相關性都小於 0.2，差不多與身高和智力之間的相關性一樣。研究認為，真正重要的並不是螢幕本身，而是螢幕上顯示的內容以及孩子們使用螢幕的方式。

結果顯示，與只盯著螢幕的孩子相比，與父母一起看電視的孩子，讀寫能力反而會提升，研究認為，與父母一起看電視可能會提高閱讀成績，因為父母會主導孩子觀看的內容，因此會讓孩子看更多教育節目。

他們也可能會問孩子有關節目內容的問題，鼓勵孩子參與和研究該主題。電子遊戲也存在類似的關聯，不過只有當遊戲內容是在教算術，與理解和處理數字能力有關時，電子遊戲才有用。

社群媒體仍然百害無一利

負面的影響也有，譬如在電視和電腦等數位設備上觀看廣告，更容易導致選擇不健康的食物。社群媒體也沒有任何好處，使用社群媒體會增加憂鬱症和有害行為的風險，例如不安全的性行為和藥物濫用。這篇研究強調，孩子花在社群媒體上的時間越多，就越有可能出現心理健康問題。

美國衛生局局長今年也指出，雖然社群媒體可以為年輕人、特別是邊緣群體提供社群歸屬和聯繫，但也可能傷害他們的心理健康。這篇研究建議，雖然社群網站讓 13 歲的兒童加入，但這個階段仍在發展自己的身分認同，因此這個年紀的孩子使用社群媒體平台還太小了。

美國兒科協會對小孩接觸 3C 時間有非常嚴格的規定，如一歲半之前完全不可以看，一歲半到兩歲需要父母監看，兩歲到五歲只能一天看一小時。這篇研究建議指南需要更新，不必專注在螢幕時間多寡，而是更關注他們在看什麼，畢竟孩子成長最重要的因素是優質的養育。有些優質節目可以在家長參與下一起觀看，看多久不是重點，但社群媒體和網路仍然少碰為妙。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

被8子女送入養老院 2年間無人探望...老婦一番話讓她淚崩

北斗鎮公所引話題！地方首長是否在公共建設署名 正反意見不一

金鐘獎主持人大霈談父母離異 離婚告知是要務

男嬰頭骨折顱內出血亡…父母遭訴家暴傷害致死 出庭稱：狗咬傷兒

相關新聞

父母可以鬆口氣 研究：3C 時間不會影響孩子發展

現在父母與孩子時常為了限制螢幕時間而發生爭執，甚至在幼兒時期，父母雙方就已經開始為了螢幕育兒觀念而爭吵不休。最近一篇研究似乎讓父母可以稍微放手，研究發現，限制孩子使用 3C 的時間並不重要，關鍵仍在於與父母互動的品質。

相較父執輩人人能買房 研究：千禧世代只有中上階級買得起

現年 24~43 歲的千禧世代，特別是 1980 年代出生的族群，現在是社會中堅，但進入職場後歷經金融危機、薪資長期停滯，接著又受疫情影響，成家立業階段遇上暴漲房價，有人稱之失落世代。經濟學家一直認為千禧世代不如父母年輕時富有，也有人持相反意見。新研究深入剖析，問題在巨大貧富差距，典型中產階級的確比父母年輕時更有錢，但工人階級比父母年輕時窮許多。

暖化改變大腦神經系統 國際科學家呼籲盡快研究

野火、熱浪、洪水、乾旱、空污，氣候變遷災難性影響還不只這些，最近一組國際科學家團隊認為，極端天氣事件和空氣污染在內的環境因素可能會明顯改變大腦結構和認知能力。

吃塑膠的浮游生物不是救星 研究：可能促成奈米塑膠瘟疫

解決塑膠污染除了少使用，沒有更好的辦法，且散落世界各處的塑膠可能對人類構成愈來愈大的威脅。科學家發現，海洋和淡水發現的浮游動物，雖然可攝入並分解微塑膠，但並不是吃掉塑膠，而是將顆粒分裂成數十萬個更小、可能更危險的奈米塑膠。

美國消費不墜的幕後推手 研究：遠距工作讓母親勞動參與率大增

美國經濟不受通膨與升息影響，直到現在都保持強勁成長，經濟學家認為，人們花錢不手軟，關鍵因素是幾乎人人有工作。研究顯示，疫情造成遠距上班讓母親勞動參與率達到史上最高，有年幼子女的母親開始工作，經濟推動是股深遠力量，甚至能支撐美國經濟挺過升息風暴。

鋼鐵工會呼籲工作四天 德國財長稱不利經濟繁榮

工作生活平衡在歐洲愈來愈流行，在德國不只坐辦公室的白領要求週休三天，現在連製造業工人也要更多休息時間。親商的德國財政部長在公開活動上反對，稱「歷史上從來沒有一個社會透過減少工作來促進繁榮」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。