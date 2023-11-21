父母可以鬆口氣 研究：3C 時間不會影響孩子發展

【文‧黃嬿】

現在父母與孩子時常為了限制螢幕時間而發生爭執，甚至在幼兒時期，父母雙方就已經開始為了螢幕育兒觀念而爭吵不休。最近一篇研究似乎讓父母可以稍微放手，研究發現，限制孩子使用 3C 的時間並不重要，關鍵仍在於與父母互動的品質。

美國青少年平均每天在螢幕前花費 7.5 小時，年齡較大的兒童每天在設備上花費近 5 個小時。孩子看 3C 時間太長幾乎是現代家庭父母最頭痛的問題。一項澳洲調查發現，3C 甚至比網路霸凌和吃垃圾食物更令父母擔憂。然而，看螢幕時間長短的影響其實在科學界還沒有共識，醫學雜誌《刺胳針》在 2019 年指出，研究人員嚴重缺乏對數位環境的好處、風險和危害的了解。

最近在《自然人類行為》(Nature Human Behavior) 期刊上發表的一份研究發現螢幕時間對孩子的影響很複雜。他們搜尋有關兒童看電視、平板電腦、手機、電腦和遊戲機時間的 681 篇研究，涉及 200 萬名兒童，進行薈萃分析，確認孩子看螢幕時間的利弊。

結果發現螢幕對兒童憂鬱、體重、識字和睡眠的整體影響很小，幾乎所有結果的相關性都小於 0.2，差不多與身高和智力之間的相關性一樣。研究認為，真正重要的並不是螢幕本身，而是螢幕上顯示的內容以及孩子們使用螢幕的方式。

結果顯示，與只盯著螢幕的孩子相比，與父母一起看電視的孩子，讀寫能力反而會提升，研究認為，與父母一起看電視可能會提高閱讀成績，因為父母會主導孩子觀看的內容，因此會讓孩子看更多教育節目。

他們也可能會問孩子有關節目內容的問題，鼓勵孩子參與和研究該主題。電子遊戲也存在類似的關聯，不過只有當遊戲內容是在教算術，與理解和處理數字能力有關時，電子遊戲才有用。

社群媒體仍然百害無一利

負面的影響也有，譬如在電視和電腦等數位設備上觀看廣告，更容易導致選擇不健康的食物。社群媒體也沒有任何好處，使用社群媒體會增加憂鬱症和有害行為的風險，例如不安全的性行為和藥物濫用。這篇研究強調，孩子花在社群媒體上的時間越多，就越有可能出現心理健康問題。

美國衛生局局長今年也指出，雖然社群媒體可以為年輕人、特別是邊緣群體提供社群歸屬和聯繫，但也可能傷害他們的心理健康。這篇研究建議，雖然社群網站讓 13 歲的兒童加入，但這個階段仍在發展自己的身分認同，因此這個年紀的孩子使用社群媒體平台還太小了。

美國兒科協會對小孩接觸 3C 時間有非常嚴格的規定，如一歲半之前完全不可以看，一歲半到兩歲需要父母監看，兩歲到五歲只能一天看一小時。這篇研究建議指南需要更新，不必專注在螢幕時間多寡，而是更關注他們在看什麼，畢竟孩子成長最重要的因素是優質的養育。有些優質節目可以在家長參與下一起觀看，看多久不是重點，但社群媒體和網路仍然少碰為妙。

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