相較父執輩人人能買房 研究：千禧世代只有中上階級買得起

【文‧黃嬿】

現年 24~43 歲的千禧世代，特別是 1980 年代出生的族群，現在是社會中堅，但進入職場後歷經金融危機、薪資長期停滯，接著又受疫情影響，成家立業階段遇上暴漲房價，有人稱之失落世代。經濟學家一直認為千禧世代不如父母年輕時富有，也有人持相反意見。新研究深入剖析，問題在巨大貧富差距，典型中產階級的確比父母年輕時更有錢，但工人階級比父母年輕時窮許多。

觀察家認為，千禧世代是「第一代比父輩境況更差」，但也有人認為千禧世代境況比父母更好，但真正答案取決於討論哪些千禧世代。

《美國社會學期刊》最近研究，由劍橋大學、柏林洪堡大學和法國研究型大學巴黎政治學院研究員，調查美國 6,000 多名嬰兒潮世代和 6,000 多名千禧世代工作和家庭軌跡，評估比較工作和生活對 35 歲時財富的影響度。

結果發現，大多數人 35 歲經濟狀況，比同等職業和生活的嬰兒潮要差，千禧世代比父輩更有可能從事低薪工作並與父母住在一起。有典型中產階級生活軌跡的千禧世代，比嬰兒潮世代累積更多財富。

安全的中產階級和上層階級生活方式的經濟回報增加，不穩定的工人階級生活方式的經濟回報則停滯或下降。譬如嬰兒潮世代，63% 低技能服務員 35 歲時有自己的房屋，但從事相同職業的千禧世代只有 42% 有房子。服務業最窮的千禧世代甚至是負淨資產，這在嬰兒潮世代不太常見。

到 35 歲時，17% 嬰兒潮世代已從大學晉升到法律和醫學等有聲望的職涯，千禧世代只有 7.3% 有專業職業，更多人從事一般工作，如社會工作和教學，或從事零售、服務人員和護理等服務業。

由於不同工作經濟回報差異太大，卡車司機或理髮師等一般勞動階級職業，過去有能力買房並建立適度資產，但現在年輕人很難靠這類職業買房。

世代緊張加劇助長民粹主義

窮人被遠遠拋在後頭。在紐約當老師的千禧世代受訪者表示，像父母只要辛勤工作，終究有一天買得起房，還能存到退休金，但這代不可能實現，他和很多同世代朋友都有種觀念，就是買房不可能，也不願意從事只夠付帳單的工作，寧可有更多自由，做自己想做的或遠距工作，讓他們在紐約活下去，並剩一點錢擁有小確幸。

研究員表示，即使千禧世代比父母年輕時生活條件好許多，但社會中堅力量面臨巨大且不斷擴張的貧富差距，導致常有「魯蛇」感。不斷擴大的貧富差距將造成「根本性道德和政治挑戰」，不僅加劇世代緊張，也會導致更多社會問題，並助長民粹主義和威權主義興起。

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