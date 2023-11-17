暖化改變大腦神經系統 國際科學家呼籲盡快研究

【文‧黃嬿】

野火、熱浪、洪水、乾旱、空污，氣候變遷災難性影響還不只這些，最近一組國際科學家團隊認為，極端天氣事件和空氣污染在內的環境因素可能會明顯改變大腦結構和認知能力。

自 1940 年代以來，科學家從小鼠研究了解，改變環境因素可深刻改變大腦發育和可塑性。研究貧窮環境成長影響的人也發現這種效應，童年逆境不僅影響大腦和行為，也可能產生代代相傳的因素。大腦系統受干擾包括缺乏認知刺激、接觸毒素、營養不良和童年壓力加劇。

科學家發現，氣溫升高也會擾亂動物大腦發育和功能，對適應新環境的能力產生負面影響。譬如海洋，氣候引起水化學變化，如海洋酸化會影響動物一般認知表現和感官能力，珊瑚魚和鯊魚喪失氣味追蹤能力。

最近神經科學學會年會發表研究，發現至少四種常見環境污染物與大腦結構變化有關，如人類大腦多區域皮質變薄。另一項研究發現，暴露於野火煙霧，老鼠海馬體現出神經退化性疾病和蛋白質聚集体自噬的標誌物。

《自然氣候變遷》(Nature Climate Change) 論文由維也納大學牽線，日內瓦大學、紐約大學、芝加哥大學、華盛頓大學、史丹佛大學、英國艾克希特大學和柏林馬克斯普朗克研究所科學家共同呼籲，需從神經科學角度盡快對氣候變遷對大腦的影響展開研究。

維也納大學科學家表示，人為氣候變遷對社會生活條件構成重大威脅，他們早就知道環境因素會導致大腦發生變化，只是需要找到證據。

舊研究認為，氣溫升高與攻擊性行為有關，暴力自殺更常見，熱浪與情緒障礙、焦慮症、失智症和憂鬱症有關。極端天氣日益頻繁，加上空氣污染，接觸大自然方式改變，以及人們因氣候變遷而經歷的壓力和焦慮等因素，此類事件可能會改變大腦結構、功能和整體健康狀況，並呼籲進行更多研究來評估這如何解釋幸福感和行為的變化。

大腦功能和氣候變遷都是高度複雜領域，作者認為神經科學可為對付氣候變遷有重大貢獻，建議從神經科學的角度研究氣候變遷對人類大腦的負面影響、確定適應方法、了解有利環境和有害結果的決策神經基礎、提供促進氣候行動的溝通和介入策略基於神經科學的見解。論文也呼籲神經科學家採取行動，加入努力行列，以對付地球的生存環境威脅。

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