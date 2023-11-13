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美國消費不墜的幕後推手 研究：遠距工作讓母親勞動參與率大增

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

美國經濟不受通膨與升息影響，直到現在都保持強勁成長，經濟學家認為，人們花錢不手軟，關鍵因素是幾乎人人有工作。研究顯示，疫情造成遠距上班讓母親勞動參與率達到史上最高，有年幼子女的母親開始工作，經濟推動是股深遠力量，甚至能支撐美國經濟挺過升息風暴。

美國富國銀行 (Wells Fargo) 經濟學家發現，25~54 歲黃金年齡人口，83.5% 就業或積極找工作，是 2002 年以來最高，女性勞動參與率為 77.8%，是 2020 年疫情爆發後最高。

疫情前教育程度提高和未婚女性增加，女性勞動參與率長期呈上升趨勢。這次富國銀行經濟學家認為，有小孩的女性是就業市場的新力量。過去家庭育兒負擔大多由女性承擔，因缺少負擔得起的托兒服務，有年幼孩子的母親勞動參與率一直不高，但自 2020 年以來，因為遠距工作機會急劇增加，也讓這群人的勞動參與度大幅上升。

雖然現在有年幼孩子的母親工作比例仍落後於沒有孩子的 18 歲以下女性，但她們的勞動參與率成長更快，媽媽們開始工作，對提振經濟發揮重要作用。

布魯金斯學會 (Brookings Institution) 最近也對有 5 歲以下孩子的母親進行一項研究發現，最近勞動參與率也出現類似的躍升。研究指出，自 2008 年以來，最小子女未滿 5 歲的女性的勞動參與率一直相對穩定，略高於 65%，但到 2023 年，25~54歲有 歲以下子女有工作婦女的參與率突然躍升至 70% 以上。

整體而言，孩子在青少年以上年紀的母親勞動參與率最高，其次是有 5~12 歲兒童的母親，最低的是 5 歲以下幼兒的母親。報告認為，雖然這群人勞動參與率最低，但有幼兒的母親是唯一反彈至疫情前就業水準的族群，關鍵因素是工作場所的彈性，大約 44% 擁有至少學士學位且擁有一名或多名幼兒的母親表示，到 2023 年，她們每週至少有一天進行遠距工作。

美國財政部長葉倫認為，勞動市場的強勁是她「沒有看到任何經濟面臨衰退風險的跡象」的重要原因之一。許多經濟學家都認為，美國消費之火不滅的根本原因就是幾乎人人有工作，只要還有錢賺，很多事情都可以忍受。

布魯金斯學會甚至認為，遠距工作可能促成 2021 年美國女性的小型嬰兒潮，扭轉多年來出生率下降的趨勢，並可能成為未來經濟成長的驅動力。

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