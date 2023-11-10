鋼鐵工會呼籲工作四天 德國財長稱不利經濟繁榮

【文‧黃嬿】

工作生活平衡在歐洲愈來愈流行，在德國不只坐辦公室的白領要求週休三天，現在連製造業工人也要更多休息時間。親商的德國財政部長在公開活動上反對，稱「歷史上從來沒有一個社會透過減少工作來促進繁榮」。

現在全球採行每週工作四天的試驗都是「100-80-100」方法，即向工人支付 100% 現有工資，支付他們 80% 的時間，以換取 100% 的生產力。2022 年比利時成為第一個立法規定每週工作四天的歐洲國家，比利時人原本五天工時現在可以壓縮在四天內完成。

阿拉伯聯合大公國讓所有政府員工現在都可以每週工作四天，阿拉伯聯合大公國近 90% 的勞動力受僱於政府。立陶宛平均每週工作時間為 40 小時，沒有強制執行每週工作四天的全面法律，但 2021 年立法推定有小孩的父母每週只能工作 32 小時。冰島與法國也很普遍。《富比士》去年文章，近 90% 冰島勞工每週已減少工時。

現在德國人也在爭取。根據工會資助的一項調查顯示，德國人絕大多數支持這個想法。73% 的德國人支持改為每週工作四天，前提是他們得到相同的工資。只有 8% 的人願意接受減薪，而 17% 的人完全反對這個想法。

現在德國許多公司為了留住熟練技術的員工，已經開始嘗試將每天工作時間延長至 9 小時甚至 10 小時，讓員工在週末可以多休一天。工作四天相關研究聲稱，這種工作模式讓員工積極性更高、病假更少，是勞資雙贏的做法。

今年 2 月開始，50 家德國公司已嘗試每週工作四天。其中一家位於德國南部奧格斯堡附近的熱泵和空調系統供應商，將原本每週 5 天工作 40 小時，調整成 4 個工作天內總共工作 38 小時，獲得員工認同。

現在德國鋼鐵工業勞工也要求多休一天假，在 11 月開始的鋼鐵業年度工資談判中，德國最大的工會 IG Metall 將呼籲實行每週工作四天的制度，工作時間從 35 小時減少到 32 小時，但工資不變。IG Metall 認為這項調整可實現更好的工作與生活平衡和提高生產力。但是德國財政部長不相信每週工作四天，他說國家繁榮的關鍵仍然是努力工作。

企業家也大多不支持改變工作模式。Infosys 的億萬富翁創始人、印度最富有的商人之一 Narayana Murthy 最近敦促員工每週為雇主貢獻 70 個小時的時間，他說是展現愛國義務。

特斯拉執行長伊隆馬斯克連遠距上班都不支持，遑論縮短工時。他在上次季財報電話會議提起在家工作就大發雷霆，說倡導遠距工作者都是法國瑪麗皇后那種脫離現實的人。他說「我為什麼要睡在工廠那麼多次，因為很重要」。

經濟學家 Holger Schäfer 表示，工作時間減少 20% 將產生災難性的經濟影響。由於嬰兒潮世代退出勞動力市場，勞動力供應緊張，縮短工時將「不可避免導致商品和服務量減少」。科隆 IW 經濟研究所經濟學家表示，縮短一週工作時間是「不切實際的夢想」。解決勞動力短缺問題的方法是延長而不是縮短工時。

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