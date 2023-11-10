不再是生態殺手 新型塑膠流入海變成食物

【文‧Daisy Chuang】

流入海的塑膠會變成危害海洋生物與生態環境的殺手，但現在日本科學家研發的新型塑膠，在海中反而會被分解成海洋生物的食物。

塑膠在現代日常生活中無處不在，其韌性讓塑膠足跡遍布居家用品到汽車零件等各種用途，但這特性帶來的不是只有優點，也使得塑膠難以分解、回收與處置，一旦進入到大自然，就會成為萬年白色污染。

為此日本東京大學科學家開發新塑膠材料，不僅堅固牢靠、可自我修復，無論是在回收工廠還是自然環境中，更容易被分解。

團隊開發的塑膠是基於環氧樹脂類玻璃態高分子（epoxy resin vitrimer），在室溫下相當牢固，如果要重新塑型只要加熱即可，團隊藉由添加聚輪烷（polyrotaxane）分子來改良類玻璃態高分子配方提高韌性，成功打造出新型塑膠 VPR。

這種塑膠有記憶特性，就算有刮痕，在 150 °C 加熱 60 秒後就能完全修復；自己辛苦摺出的塑膠紙鶴被壓平，也只要加熱一下，就可以讓塑膠紙鶴獲重生。團隊指出，回收處理方式一點也不困難，與特定溶劑一起加熱就可破壞分子鍵，留下原始成分後就能製成其他物品。

即使塑膠不小心流入大自然，帶來的環境問題也較少，團隊實驗測試，將塑膠浸泡在海水 30 天後，生物分解 25%，聚輪烷分解為海洋生物的食物來源。

（Source：東京大學）

該研究的主要作者 Shota Ando 表示，VPR 的抗斷裂能力是傳統環氧樹脂類玻璃態高分子的 5 倍以上，自我修復速度也快 15 倍，恢復原始記憶形狀的速度是普通的 2 倍，化學回收速度也提高 10 倍，甚至在海洋中也能安全地生物分解。

團隊表示，這種材料應用非常廣泛，好比道路和橋樑等基礎設施材料通常由環氧樹脂與混凝土、碳等化合物混合而成，使用 VPR 後更堅固了、也可以加熱修復，更容易維運。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】