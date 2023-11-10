不再是生態殺手 新型塑膠流入海變成食物
【文‧Daisy Chuang】
流入海的塑膠會變成危害海洋生物與生態環境的殺手，但現在日本科學家研發的新型塑膠，在海中反而會被分解成海洋生物的食物。
塑膠在現代日常生活中無處不在，其韌性讓塑膠足跡遍布居家用品到汽車零件等各種用途，但這特性帶來的不是只有優點，也使得塑膠難以分解、回收與處置，一旦進入到大自然，就會成為萬年白色污染。
為此日本東京大學科學家開發新塑膠材料，不僅堅固牢靠、可自我修復，無論是在回收工廠還是自然環境中，更容易被分解。
團隊開發的塑膠是基於環氧樹脂類玻璃態高分子（epoxy resin vitrimer），在室溫下相當牢固，如果要重新塑型只要加熱即可，團隊藉由添加聚輪烷（polyrotaxane）分子來改良類玻璃態高分子配方提高韌性，成功打造出新型塑膠 VPR。
這種塑膠有記憶特性，就算有刮痕，在 150 °C 加熱 60 秒後就能完全修復；自己辛苦摺出的塑膠紙鶴被壓平，也只要加熱一下，就可以讓塑膠紙鶴獲重生。團隊指出，回收處理方式一點也不困難，與特定溶劑一起加熱就可破壞分子鍵，留下原始成分後就能製成其他物品。
即使塑膠不小心流入大自然，帶來的環境問題也較少，團隊實驗測試，將塑膠浸泡在海水 30 天後，生物分解 25%，聚輪烷分解為海洋生物的食物來源。
該研究的主要作者 Shota Ando 表示，VPR 的抗斷裂能力是傳統環氧樹脂類玻璃態高分子的 5 倍以上，自我修復速度也快 15 倍，恢復原始記憶形狀的速度是普通的 2 倍，化學回收速度也提高 10 倍，甚至在海洋中也能安全地生物分解。
團隊表示，這種材料應用非常廣泛，好比道路和橋樑等基礎設施材料通常由環氧樹脂與混凝土、碳等化合物混合而成，使用 VPR 後更堅固了、也可以加熱修復，更容易維運。
- Stronger, stretchier, self-healing plastic
- Impressive new plastic self-heals, can be recycled and feeds marine life
【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言