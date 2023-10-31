不再談氣候災難 科學家稱人類已逼近多個風險臨界點

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

現在科學家不再提氣候風險，而是直指生存危機。聯合國研究員警告，人類正在接近不可逆轉的風險臨界點，一旦超過界線，系統就無法正常運行，新風險會層出不窮，新風險更可能轉移到其他系統，屆時人類完全沒有應付災難的能力。

風險臨界點與氣候臨界點不同，氣候臨界點如亞馬遜雨林的崩潰和大西洋主要洋流的關閉，氣候臨界點是人為造成的全球暖化引發的大規模變化，而風險臨界點則影響複雜的社會和生態系統，與人們的生活更直接相關。

聯合國大學 (UNU) 研究人員表示，當人們不加區別地開採水資源、破壞自然、污染地球和太空時，人類就愈接近多個風險臨界點的邊緣，這些風險臨界點可能會破壞生命賴以生存的系統，並失去管理風險的工具。

報告指幾個風險臨界點包括建築保險不再是經濟安全網，特別對窮人和弱勢群體。如野火肆虐，某大保險公司已停止保險加州財產。佛羅里達州保險費也飆升，六家保險公司因氣候相關的洪水和颱風破產。報告還表示，預定到 2030 年，澳洲有 50 萬家庭無法投保，主要就是洪水風險增加。

另一個風險臨界點是地下水含水層過度開採導致水井枯竭的情況。含水層目前可防止乾旱的一半糧食生產損失，由於全球暖化，乾旱將更頻繁。世界一半以上主要含水層枯竭速度，已超過自然補充速度，如果突然乾涸，整個糧食生產系統就會面臨失敗風險。

沙烏地阿拉伯等國家都超過地下水風險臨界點，印度也近臨界點。沙烏地阿拉伯 1990 年代是主要小麥出口國，但現在地下水井枯竭後轉成進口穀物。

報告涵蓋其他風險臨界點是山區冰川融化的水供應開始下降的時刻；當地球軌道充滿碎片，以至於與衛星相撞時會引發連鎖反應；當高溫高濕熱浪使人們再也無法靠自然出汗降溫時；當相互依存的野生動物物種大幅減少導致生態系統崩潰時。

科學家警告，100 萬種動植物可能在幾十年內消滅，關鍵物種消失將引發依賴物種的層級滅絕，並增加生態系統崩潰的可能性。這些聽起來都不再是遙遠的未來，現代人都可從日常生活感受到急迫性。

雖然對未來悲觀，但科學家永遠有解決方案，如就家庭保險而言，房屋擁有者可提高防洪能力，市政當局可以改善規劃，政府可以提供國家支持的保險，全球行動減少碳排放。價值觀也需要改變，呼籲人類需「當好祖先」，子孫後代的權利應非常具體融入決策過程。

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