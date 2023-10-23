不只超級富豪受益 研究：通膨也讓中產階級更富有

【文‧黃嬿】

每個人都不喜歡通貨膨脹，因為價格上漲會削弱消費者的購買力，迫使人們得賺更多錢來維持相同的生活方式，著名經濟學家 Milton Friedman 就將通貨膨脹描述為一種「隱性稅收」。但實際上，通膨也會推升超級富豪與中產階級資產大幅增加。

通貨膨脹不只迫使人們購買力降低，高通膨時期名義薪資和收入增加，還可能將一些人或企業的收入推入更高的稅級，導致購買力進一步下降。因此經濟學家認為，通貨膨脹是一種無形的稅收。

但是通膨不總是負面的。紐約大學經濟學家 Nathan Daniel Wolfe 長年研究不平等問題，他詳細分析 1983~2019 年間通貨膨脹對美國人整體財富的影響。他的答案是「通貨膨脹稅」確實存在，但並不適合所有人。

原因是通貨膨脹可能導致資產價格，尤其是房地產價格大幅上漲，同時降低一些消費者的實際債務負擔。他比較通貨膨脹對收入的侵蝕，以及對財富增加之間的差異，計算美國每個收入階層的「淨通貨膨脹收益」，發現 1983~2019 年間，最富有的 1% 美國人的淨通貨膨脹收益為 63,500 美元，占他們平均年收入的 6.9%。

但在頂級富豪之外，財富位於前 10% 的人淨通貨膨脹收益反而是 -56,200 美元，占平均收入的 18%，財富在前 20% 的美國人實際收益也呈現負數。

中上階級故事則完全不同，財富處於第 40%~60% 的家庭受益最多，淨通貨膨脹收益接近 40,000 美元，占年收入的三分之二。財富處於第 60%~80% 的美國人通常收入中在房地產上的支出占很大部分，然而通貨膨脹也讓他們的淨通貨膨脹收益達到 12,700 美元，占平均年收入的 16%。

對於財富分布最底層的人來說，通貨膨脹仍然是一場噩夢，財富墊底的人淨通貨膨脹收益為 -19,300 美元，幾乎是他們平均收入的一半。結論就是，就資產負債表而言，通貨膨脹對中產階級來說是一個福音，足以彌補他們的收入因不得不為其他商品和服務支付更多費用而遭受的損失。

疫情後美國資產中位數大幅增加

通貨膨脹實際有益於擁有大量資產或債務的家庭群體，例如房貸債務占收入比很高的族群，或超級富豪。但是大多數中產階級對此聞之色變，原因是通貨膨脹雖然可降低抵押貸款終生實際成本，但這種正面財富效應並不那麼明顯，他們每天接觸的是日常用品價格，因此沒有意識到通膨可能對他們的資產和債務產生正面影響。

這項論點反應最近的統計數字，美國聯準會在三年一度的消費者財務調查中報告稱，疫情期間，得益於房價和股價上漲以及政府刺激措施，典型家庭的淨資產激增。考慮到通貨膨脹因素後，淨資產中位數躍升至 192,900 美元，較 2019~2022 年增長 37%，是自 1989 年聯準會開始現代調查以來的最大增幅。但報告也強調，並不是每個人都平等受益，收入最低 20% 的家庭沒有房子也沒有股票，將會在高物價時代活得更苦。

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