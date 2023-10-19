現實不可逆 但量子糾纏能模擬時間倒流

【文‧Emmastein】

對所有人來說，時間永遠朝著一個不可阻擋的方向流逝，但對理論量子物理學家來說，他們剛成功對時間倒流進行了模擬與觀察。

量子糾纏（quantum entanglement）是一種純粹發生於量子系統的現象，糾纏的粒子擁有之特性變成整體性質，只能描述整體系統性質而無法單獨描述各粒子屬性，相對地，只要測量其中一個粒子特性，就可以立即得知另一個粒子同時變化，無論它們相距多遠。

而由英國劍橋大學物理學家 David Arvidsson-Shukur 領導的團隊進行了一項實驗，不僅利用糾纏粒子在物理空間上傳送訊息，還可以在閉合時間上「往後」傳送訊息。

團隊首先將 2 個粒子糾纏，然後第一個粒子被送去做實驗，獲得新資訊後，研究人員再操縱第 2 個粒子成功改變第一個粒子過去狀態，進而改變了原先實驗結果。

主要作者 David Arvidsson-Shukur 舉例：你準備送某人一份禮物，且必須在第 1 天送出以確保禮物在第 3 天到達，但你第 2 天才會知曉那個人的許願清單，因此正常情況下，你無法提前知道他想要什麼，也無法確保是否送出正確禮物。

但想像一下，你現在可以利用第二天收到的願望清單資訊來更改第一天發送的內容，該模擬便使用量子糾纏來展示如何追溯改變之前的行為，以確保最終得到想要的結果。

當然，實驗結果雖然被改變了，但並非真正的時間旅行，因為量子理論只是允許模擬「概率性」產生改變效果，或者說改變結果有 75% 機率失敗，但也有 25% 機率成功。也因此，團隊並非每次模擬都成功。

研究人員說，若時間倒流模擬每次都成功，世界會變得非常奇怪，這些模擬不代表能讓人回到過去改變，但能讓你解決昨天的問題以創造更美好的明天。

新論文發表在《物理評論快報》（Physical Review Letters）。

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