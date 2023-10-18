勞動力緊張不是缺人 研究：55%男性是高學歷時 不想努力

【文‧黃嬿】

疫情後就業市場緊張，導致勞工薪資不斷上漲，也是加速通貨膨脹的因素之一，經濟學家認為，疫情導致有些人選擇提早退休，是重要原因，而最近一項研究發現不同的答案，是勞工仍然存在，只是工作不那麼努力。

2022 年全年雖然聯準會迅速升息以抑制需求和通膨，但美國勞動市場仍持續緊張，失業率很低，對勞動力需求持續高漲，這讓許多經濟學家都摸不著頭緒，最近發表在聖路易斯聯邦儲備銀行的一份工作文件中，聖路易斯華盛頓大學的三名研究人員分析人口調查數據，發現總體工作時間減少的原因，並不是願意工作的人越來越少，反而願意工作的人比疫情之前更多，但有些人正在減少工作時間。

報告指出，自疫情以來，勞動力供應下降的 55% 是由於工作時間的減少，且大部分減少工作時間的人是受過高等教育、每週工作 50 小時或以上密集工作的年輕男性。其餘才是人們退出勞動力市場。

研究作者分析，這場疫情促使數百萬美國人重新評估對他們生活來說重要的事情，也引發一場安靜辭職，也許更好的描述是受薪工人重新評估工作與生活的平衡，拒絕超時工作或過度忙碌。白領工作者轉向混合或遠距工作讓他們有從工作中喘息的餘地，但即使全職辦公室工作者，「週五不工作」也成為一種趨勢，辦公室空蕩蕩，會議很少，電子郵件也明顯減少，而且不同的是這次是由高層率領。

停止對工作過度重視

沒有人將會議安排在週五下午，甚至週五不安排會議。作者表示，如果「新常態」是混合工作，白領員工不會再回到過度勞累的狀態。他也強調，這種趨勢不是一種逃避，而是知識工作的重新調整，畢竟知識工作者不是生產線，工作流程不是恆定的。

悄悄退出的人並不是真正退出或離開勞動市場，而是停止對工作過度重視，並尋求更好的工作與生活平衡，作者認為，「安靜辭職」對所有人來說都是一件好事，因為這讓以過度勞累而聞名的美國專業人士更像歐洲和其他發達國家的人，歐洲人的假期比美國人更長，工作時間也更少，這對雇主也有好處，因為沒有倦怠的員工，長期而言工作年限會更久。

但是工作時間減少並非沒有代價，丹麥目前是歐洲兼職工作排名前五的國家之一，15~64 歲就業人口有 25% 從事兼職工作，越來越多的丹麥就業者選擇兼職工作而不是全職工作。據丹麥統計局指出，七分之一的人希望減少目前的工作時間，如果從 2031 年起平均工作時間每年減少 0.4%，到 2050 年每週工作時間為 34.5 小時，除非丹麥公眾願意支付更多稅收來抵消工作量減少的收入，否則現有的經濟規劃將無法持續。

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