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氣候變遷對生活的重大影響 歐洲啤酒花品質與產量正下滑
【文‧Daisy Chuang】
氣候變遷與全球暖化對日常生活的破壞性影響再加一，科學家發現啤酒的重要調味「啤酒花」的數量和品質正不斷下滑，恐將影響未來啤酒的風味。
啤酒是僅次水、茶的世界第三大消費飲料，也是世界上最受歡迎的酒精飲料。而除了水、發芽大麥和酵母之外，啤酒花也被用來調味，啤酒花其中的 α 酸的化合物，讓啤酒有著獨特的苦味香氣，同時也影響啤酒的品質。
如今捷克科學院研究人員對歐洲啤酒的未來敲響警鐘。隨著全球暖化和其他環境條件改變，越來越難生產啤酒花，研究人員表示，除非迅速開發新的應對措施，否則歐洲啤酒花生產地區將縮小。
捷克科學院的研究人員研究近年啤酒花產量及其 α 酸含量，發現自 20 世紀 70 年代以來，這兩項指標都穩定下降。
帶領團隊 Martin Mozny 調查 1971~2018 年德國、捷克和斯洛維尼亞 90% 歐洲啤酒花種植區的產量和 α 酸含量，發現自 1994 年以來，啤酒花提前 20 天成熟，產量每年每公頃下降 0.2 噸，而在美國一英畝每年可產出約 816 公斤的啤酒花。
研究人員預測，到 2050 年，傳統芳香型啤酒花的產量將下降 4~18%，啤酒中關鍵的 α 酸將下降 20~31%。
歐洲理想氣候跟環境條件是高品質的芳香啤酒花產地，但由於氣候變遷，正陷入危機之中，過於溫暖和乾旱的極端天氣條件，不僅會縮小種植面積，也會為啤酒花的生長和風味特徵帶來未知的變化。
團隊建議，為了持續生產優質啤酒，傳統的啤酒花種植方式需要更新，減輕氣候變遷帶來的負面影響。
- Hoppy ending: Dire times ahead for beer and its flavors, study warns
- Potential bitter future for European beer
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