時尚飄出地球圈 Prada將幫NASA設計「阿提米絲3號登月太空服」

【文‧Emmastein】

義大利奢侈時尚品牌與商業太空公司首次突破性搭檔，Axiom Space 宣布將與 Prada 合作，替 NASA 設計阿提米絲 3 號登月任務的 Axiom 艙外移動裝置（AxEMU）太空服。

Axiom Space 表示，Prada 在原料、製造技術、創新設計理念方面術有專攻，於各類型複合面料擁有豐富經驗，Prada 設計師將全程與 Axiom Space 系統團隊合作，確保太空人在月球表面的穿著舒適度，也能重新考慮傳統太空服不便之處。

曾執行過 5 次 NASA 飛行任務、4 次太空行走的太空人 Jeffrey Hoffman 表示，太空服就像一個微型太空船，它必須提供壓力、氧氣讓人體維持在合理溫度，因此也不用預想看到 Prada 設計的太空服出現奇特圖案，維持太空服機能更重要。

阿提米絲 3 號預計於 2025 年發射，4 名任務太空人內會有 2 名搭乘 Starship HLS 載人著陸系統降落至月球表面，停留約 1 週執行地面任務，包括採集月球南極水冰樣本，其餘 2 名太空人則待在獵戶座飛船上繞月飛行。

但考量目前 SpaceX 星艦飛船體系開發進度不如預期，該任務很可能延期至 2026 年或更晚。

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