快訊

連假塞爆雙鐵票價要漲了？王國材給答案

解密銳指專案陸軍CM11戰車 藍牙系統讓油料、彈藥存量全都露

戰鬥藍要求查黃曙光 黃珊珊挺哥哥：保衛國家不容汙衊

時尚飄出地球圈 Prada將幫NASA設計「阿提米絲3號登月太空服」

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Axiom Space）
（首圖來源：Axiom Space）

【文‧Emmastein】

義大利奢侈時尚品牌與商業太空公司首次突破性搭檔，Axiom Space 宣布將與 Prada 合作，替 NASA 設計阿提米絲 3 號登月任務的 Axiom 艙外移動裝置（AxEMU）太空服。

Axiom Space 表示，Prada 在原料、製造技術、創新設計理念方面術有專攻，於各類型複合面料擁有豐富經驗，Prada 設計師將全程與 Axiom Space 系統團隊合作，確保太空人在月球表面的穿著舒適度，也能重新考慮傳統太空服不便之處。

曾執行過 5 次 NASA 飛行任務、4 次太空行走的太空人 Jeffrey Hoffman 表示，太空服就像一個微型太空船，它必須提供壓力、氧氣讓人體維持在合理溫度，因此也不用預想看到 Prada 設計的太空服出現奇特圖案，維持太空服機能更重要。

阿提米絲 3 號預計於 2025 年發射，4 名任務太空人內會有 2 名搭乘 Starship HLS 載人著陸系統降落至月球表面，停留約 1 週執行地面任務，包括採集月球南極水冰樣本，其餘 2 名太空人則待在獵戶座飛船上繞月飛行。

但考量目前 SpaceX 星艦飛船體系開發進度不如預期，該任務很可能延期至 2026 年或更晚。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

MLB／阿布瑞尤雙響砲客場轟垮雙城 太空人系列賽聽牌

門諾辦古董計算機收藏展 NASA太空軌道計算機吸睛

印度太陽探測器脫離地球引力範圍 月球探測車續休眠

國際太空站待371天 美俄太空人安抵地球

相關新聞

時尚飄出地球圈 Prada將幫NASA設計「阿提米絲3號登月太空服」

義大利奢侈時尚品牌與商業太空公司首次突破性搭檔，Axiom Space 宣布將與 Prada 合作，替 NASA 設計阿提米絲 3 號登月任務的 Axiom 艙外移動裝置（AxEMU）太空服。

就算沒有大腦 水母也具有從過往經驗學習的能力

「學習」這個行為是否需要大腦存在？科學家最近發現即使是沒有中樞大腦的水母，也能像人類、老鼠、蒼蠅一樣從過去經歷學習，挑戰先前認為高級學習能力需要大腦的觀點。

不是每種體力活都好 研究：高勞動工作患失智風險大增

最近研究警告，60 歲以上成年人如果長時間久坐，如坐著看電視或開車，患失智症風險可能增加，避免失智症最好的方式就是定期運動，運動甚至有機會清除大腦積累的斑塊。但不是每種體力或動都有益大腦健康，《刺胳針》刊登研究發現，若年輕時從事體力要求較高的工作，反而會增加晚年罹患失智症的風險。

職場壓力大又不受重視 研究：男人患心臟病風險增兩倍

成就定義男人的自尊，甚至決定健康度。最近美國心臟協會期刊《循環：心血管品質和結果》研究發現，當工作感覺自己不受重視、壓力山大的男性員工得心臟病的可能性是其他人兩倍，研究人員認為職場負面感受對健康的影響與肥胖和吸菸相當。

人體的自然平衡奧妙：細胞大小與數量有數學法則

人體由各式各樣體型不一的細胞構成，功能從攜帶氧氣到控制思想皆有，而一項新研究還發現人體細胞有趣的總和規律：若將細胞按大小分類，那麼各類別細胞總質量其實大致相同，似乎身體有自然平衡，會自動產生較少大細胞與較多的小細胞。

人類短視天性 科學家稱：本世紀末就會遇到人口修正

世界人口呈指數級增加，200 年前地球約只有十億人，僅一世紀後增加六億，現在有 80 億人。科學家表示，人口增加速度對生態圈不可持續，即使人類現在開始重視氣候變化，也轉型新能源，仍悲觀指出人類是不會反省的物種，本世紀末前可能會出現人口大幅修正，富裕國家也無法倖免。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。