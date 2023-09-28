就算沒有大腦 水母也具有從過往經驗學習的能力

【文‧Emmastein】

「學習」這個行為是否需要大腦存在？科學家最近發現即使是沒有中樞大腦的水母，也能像人類、老鼠、蒼蠅一樣從過去經歷學習，挑戰先前認為高級學習能力需要大腦的觀點。

箱水母被認為是對人而言毒性最強的海洋生物，其中澳大利亞箱形水母（學名：Chironex fleckeri）的毒液因可在 15 分鐘內殺死 1 個人而聞名。

現在，研究人員還發現這些殺手生物雖然沒有中樞大腦，但實際上能表現出與人類、其他複雜生物體相似的高級學習能力。

團隊研究稱為「囊狀三槳水母（學名：Tripedalia cystophora）」的箱形水母，這種水母僅指甲大小，但擁有複雜視覺系統，生活在紅樹林沼澤中，能繞過水下樹根捕捉獵物。

為了測試他們是否具有學習能力，研究人員將 12 隻水母放進裝有條狀障礙物（像沼澤內樹根）的圓形水箱，在最佳亮度下，水母因看得很清楚所以不會撞到這些障礙物，但隨著亮度降低，碰撞次數開始增加。

研究人員假設，如果水母具有學習能力，就可以透過結合外在機械刺激（碰到障礙物的感覺）與視覺刺激來改變行為，事實也證明，水母確實學會了：牠們與水箱壁的平均距離從最初約 2.5 公分增加到最後約 3.6 公分，平均撞牆次數從每分鐘 1.8 次下降到每分鐘 0.78 次。

這表明水母具有聯想學習能力，可在感官刺激與行為之間形成心理連結，不需大腦形成連結，「也許學習並不需要非常複雜的神經系統。」

確實，即使是不起眼的海蛞蝓（Aplysia californica）也已證明靠著 20,000 個神經細胞就具備學習能力，新研究說明即使是只具最簡單神經系統的生物，似乎也能進行高級學習，這可能是神經系統進化初期極其基本的細胞機制。

新論文發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊。

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