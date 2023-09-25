不是每種體力活都好 研究：高勞動工作患失智風險大增

【文‧黃嬿】

最近研究警告，60 歲以上成年人如果長時間久坐，如坐著看電視或開車，患失智症風險可能增加，避免失智症最好的方式就是定期運動，運動甚至有機會清除大腦積累的斑塊。但不是每種體力或動都有益大腦健康，《刺胳針》刊登研究發現，若年輕時從事體力要求較高的工作，反而會增加晚年罹患失智症的風險。

美國哥倫比亞公共衛生學院研究團隊與挪威國家老化與健康中心分析世界最大基於人群的失智症研究資料庫，收集 2017~2019 年 7,005 名年齡 33~65 歲挪威成年人數據，評估 70 歲以上患失智症風險的關聯。有 92 人臨床診斷有失智症，2,407 人診斷輕度認知功能障礙。

結果發現，33~65 歲從事需中度到高體力活動工作的人，如零售銷售員和照護人員、農作物種植者和動物生產者，70 多歲時患失智症或輕度認知障礙的風險更大，比辦公室工作者高 72%。

研究員定義的高體力要求工作是「需要大量使用手臂和腿，並移動整個身體的工作，如攀爬、舉重、平衡、行走、彎腰和搬運材料」。作者結論是，高需求工作的體力勞動會對身體和精神造成壓力，原因是更高體力需求、缺乏休息時間或恢復時間，以及產生的疲憊，可能造成更多身體和精神損害，最終導致認知能力惡化。

這類工作特徵是缺乏自主權、長時間站立、工作辛苦、工作時間沒彈性、壓力大、倦怠風險較高。有些體力需求高的工作也會使人面臨更大聽損和暴露於污染，兩者都會對認知產生不利影響。

先前研究發現成年後期更多體力需求與海馬體變小和記憶力較差有關。海馬體負責記憶和學習，從事高要求工作的人以後認知測驗表現較差，研究作者認為這也是高體力活動導致失智症風險增加的合理解釋。

體力需求較低的工作通常有更多休息時間、較寬鬆的日程安排，如工程、管理或教學等職業，也刺激認知，久而久之促進大腦認知。2016 年研究發現，經理、教師、律師、社工、工程師、物理學家、醫生、牙醫和藥劑師等工作，都有助維持健康大腦功能。

作者表示，此研究強調所謂的身體活動悖論，其實只有休閒性質活動會有更佳認知結果，但工作相關活動反而損傷大腦。

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