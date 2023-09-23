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職場壓力大又不受重視 研究：男人患心臟病風險增兩倍

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

成就定義男人的自尊，甚至決定健康度。最近美國心臟協會期刊《循環：心血管品質和結果》研究發現，當工作感覺自己不受重視、壓力山大的男性員工得心臟病的可能性是其他人兩倍，研究人員認為職場負面感受對健康的影響與肥胖和吸菸相當。

世界衛生組織 (WHO) 指出心血管疾病是全球死亡頭號殺手，每年都造成全球約 1,790 萬人死亡，占總死亡人數 31%。心臟病也是台灣第二大死因，如加上中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，遠超過頭號殺手癌症奪走的人命。

發表在美國心臟協會的同行評審期刊《循環：心血管品質和結果》，加拿大研究團隊 2000~2018 年間對加拿大 6,500 名平均年齡為 45 歲，沒有心臟病的男女白領進行長時間追蹤，研究壓力和所謂的「努力─回報失衡」(ERI)，以及兩者對冠狀動脈塌陷的影響。

研究定義的工作壓力指職場面臨較高工作要求和較低工作控制力。ERI 是當員工工作投入大量精力，但認為回報如薪水、認可或工作保障與付出不對等。

結果顯示，有工作壓力或忽視感受的男性，比報告沒有的人罹患心臟病的風險增加 49%。同時感受壓力和 ERI 的男性，患心臟病的風險是兩者都沒有的男性兩倍，結果與肥胖對男性健康造成的有害影響類似。但研究員沒有發現女性參與者的心臟健康與這些各種壓力源有關，認為減少職場壓力源的干預措施，可能對男性特別有效，至於影響女性心臟健康的壓力源可能是職場以外的其他因素。

白領員工壓力愈來愈大，原因包括經濟不穩定，擔心工作不保，以及處於有毒環境。今年《全球工作場所狀況》超過 10 萬名員工調查，近一半表示「壓力很大」。另一項 2023 年員工心理健康調查發現，49% 員工表示每週至少一次工作時恐懼。

研究作者表示，工作場所壓力源對健康的危害，可能與肥胖和二手菸一樣。要加強心血管健康，必須從職場壓力源著手，如提供支援、促進工作​​與生活平衡、加強溝通及賦予員工更多控制權。若主管無法決定升遷或加薪等實質性報酬，至少簡單說聲謝謝，可能就對員工心臟健康有很大幫助。

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