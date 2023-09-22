人體的自然平衡奧妙：細胞大小與數量有數學法則

【文‧Emmastein】

人體由各式各樣體型不一的細胞構成，功能從攜帶氧氣到控制思想皆有，而一項新研究還發現人體細胞有趣的總和規律：若將細胞按大小分類，那麼各類別細胞總質量其實大致相同，似乎身體有自然平衡，會自動產生較少大細胞與較多的小細胞。

根據 1,500 多個已發表來源的詳盡研究內容，科學家指出多數成年男性體內細胞總數約 36 兆個，成年女性約 28 兆個，10 歲孩子約 17 兆個。這些細胞是生命組成基本要素，不同細胞也各司其職，如紅血球負責遞送氧氣和帶走二氧化碳，白血球負責搜尋入侵的病菌，神經細胞讓我們擁有思考記憶行為，肌細胞像繩索纏結構成肌肉等。

這些細胞更擁有五花八門的形狀尺寸，比如人體最小細胞（如血小板）與最大細胞（如肌細胞）體型差異猶如老鼠與藍鯨。

德國、加拿大、西班牙、美國各機構研究員嘗試比較細胞大小與數量關聯，驚訝發現人體細胞有種「數學法則」：若按照細胞大小分類，則各類細胞無論大小差異、數量多寡，總質量大致相同，代表細胞大小與數量有種自然平衡。

或說，較小細胞數量較多，較大細胞數量少一些，不會有人特別突兀。

團隊希望接下來能進一步理解身體如何自行調節細胞的大小與數量關聯，以及這種調節如何發揮作用好讓我們正常生長。

新論文發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

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