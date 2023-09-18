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人類短視天性 科學家稱：本世紀末就會遇到人口修正

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Amy West CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Amy West CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

世界人口呈指數級增加，200 年前地球約只有十億人，僅一世紀後增加六億，現在有 80 億人。科學家表示，人口增加速度對生態圈不可持續，即使人類現在開始重視氣候變化，也轉型新能源，仍悲觀指出人類是不會反省的物種，本世紀末前可能會出現人口大幅修正，富裕國家也無法倖免。

加拿大不列顛哥倫比亞大學人口生態學家威廉里斯 (William Rees) 發表於《世界》(World) 期刊的研究指出，人類以不可持續的速度消耗地球資源，然而這是人類天生，故超速生態超調很難逆轉，結果可能是某種文明崩潰，最後世界人口大幅修正。

生態超調是當對自然生態系統的需求超過再生能力時發生的現象，科學家認為，自 1970 年以來資源消耗一直超過地球再生力，那年人類消費能力首次超過地球生物承載力，之後人類每年都目睹全球生態超載。

另一群科學家本週報告警告多數地球能承受的自然界線都已破壞，科學家據斯德哥爾摩復原力中心 2009 年定義的九個邊界，量化自然系統承受度，顯示大氣溫室氣體引起全球暖化不是唯一威脅。

科學家的理論是，萬年來地球生命支持系統變化相對穩定且可控，然一旦界限突破，一切就會朝極端、不穩定和危險前進。現在九個界限有六個打破，再次敲響地球浩劫警鐘。

威廉里斯認為很難逆轉。他說智人進化到呈指數級繁殖、地理範圍擴大並消耗所有可用資源，人類進化史大部分時間，這種擴張到最後都會被負面回饋抵消。但科學革命和化石燃料減少多種負面回饋，使人類充分發揮等比級數增長潛力。

人類完全統治地球，讓我們忘記仍受自然支配。更重要的是，人類的短視天性在進化過程發揮極大作用，迫使我們盡力掠奪資源，加劇過度消費和污染，部分人口必須負起責任。經濟發展和人口增加，慘況又會加劇。

▲ 本世紀末世界人口三種情景預測。(Source：Tga.D based on Aetheling’s work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)
▲ 本世紀末世界人口三種情景預測。(Source：Tga.D based on Aetheling’s work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

氣候變化證明地球承受過度壓力，但這只是超調問題的小部分。地球面臨第六次大規模滅絕，以及基本生命支持系統混亂崩潰的風險。他還認為，人類解決方案如轉向可再生能源，並沒有解決人口增長問題，反而加劇過度消費。

很多人寄望科技進步，就能應付氣候變化到增加糧食產量各問題，但科技如果跟不上消耗速度，食物短缺、居地不穩定、戰爭和疾病很可能對人口產生影響。一旦文明崩潰，即使最富裕國家也非常脆弱。他悲觀指出，對自身困境視而不見的世界找到供需平衡，與地球建立關係，這種情況不可能發生。

他直言，人類正在展現一次性人口繁榮─蕭條週期的特徵。全球經濟將不可避免萎縮，人類本世紀就會遭遇重大人口修正。

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