科學上來講 裝著溺斃果蠅的葡萄酒還能喝嗎？

【文‧Emmastein】

你倒了杯最喜歡的酒，準備喝一口，忽然發現一隻果蠅掉在裡面明顯溺死了，鑑於我們知曉這些蟲子喜吃腐爛食物和糞便，這杯酒還能安全下肚嗎？

果蠅喜棲息在垃圾桶、廚餘堆、任何有食物的地方（包括排水溝），這些地方富含細菌，包含可能引起人體嚴重感染的大腸桿菌、李斯特菌、志賀氏菌、沙門氏菌等，而果蠅身體會沾染這些細菌並將之轉移至下一個著陸地點，當你在酒杯裡發現一隻溺斃果蠅，一定不免想像牠剛剛踩過腐爛食物或糞便。

你選擇忍痛倒掉這杯酒，但科學證據表明，這麼做可能浪費了一杯好酒。

眾所周知酒精可抑菌，這也是葡萄酒能長期保存原因之一，一些實驗室研究還表明葡萄酒酒精、蘋果酸（2-羥基丁二酸）等有機酸綜合作用，可以防止大腸桿菌和沙門氏菌生長。

而果蠅傳播到葡萄酒的細菌是否引起感染，取決於沉積的細菌數量及細菌代謝適應程度，但所有類型的葡萄酒（紅葡萄酒、白葡萄酒、粉紅葡萄酒等）無論冷藏或室溫都具天然抗菌性，因此被果蠅帶進酒中的細菌就算達到足以引起疾病的劑量，也很可能被破壞至降低感染適應性，不管這杯酒有否冷藏。

就算細菌未能被酒直接破壞，進入人體仍會遇到胃酸與其他致命攻擊，如消化酶、時刻警惕的免疫系統，消化系統也會像分解其他蛋白質一樣處理果蠅，總體來說，果蠅在酒內留下的細菌不太可能導致你飲用後感染。

除非你有細菌恐懼症，否則下次看到果蠅掉進酒中，把牠挑掉即可。

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