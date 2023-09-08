臭氧改變花香氣味 研究：九成蜜蜂找不到花

【文‧黃嬿】

昆蟲對世界糧食生產發揮重要作用，大約 70% 農作物品種蘋果、草莓和可可都依賴昆蟲授粉。授粉昆蟲數量減少已讓科學家擔憂，現在《環境污染》期刊研究發現，空氣污染會改變花香羽流大小和氣味，使蜜蜂辨識幾公尺外氣味的能力降低 90%。

地面臭氧會加劇呼吸系統疾病，臭氧通常是在陽光照射下，車輛和工業過程排放的氮氧化物與植被排放的揮發性有機化合物 (VOC) 發生反應時形成的。多項國際研究已經證實，臭氧會對糧食生產產生負面影響，因會損害植物生長。

科學家已知，由於昆蟲仰賴花朵的氣味來定位植物位置，但大氣污染物會改變這些氣味，使覓食變得更加困難。去年英國科學家在戶外研究發現，臭氧和氮氧化物濃度升高時，包括蜜蜂、飛蛾、食蚜蠅和蝴蝶等授粉昆蟲減少 70%，花的訪問量減少 90%，整體導致暴露在污染空氣中地區的植物授粉率降低 14%~31%。

最近英國生態與水文學中心 (UKCEH) 大氣科學家領導的最新研究進一步發現，臭氧還會讓蜜蜂找不到花香。由於授粉昆蟲利用花香來尋找花朵，並會學習哪些化合物混合物會提供多少花蜜量，之後就依循這些氣味尋找花蜜。研究團隊訓練蜜蜂，讓蜜蜂先學會辨識某些混合氣味，然後再將蜜蜂暴露在經過臭氧處理的新氣味中。

接著研究團隊使用風洞來監測臭氧存在下氣味羽流的大小和形狀如何變化。科學家發現，臭氧除了減小氣味羽流，使氣味無法傳播更遠，且由於某些化合物比其他化合物反應更快，羽流氣味也會變化。

氣味羽流中心，52% 蜜蜂可在花朵 6 公尺外辨識氣味，12 公尺處降到 38%。若蜜蜂遊走在羽流外緣，辨識能力下降速度更快，32% 蜜蜂能辨識 6 公尺外的花朵，只有十分之一蜜蜂能辨識出 12 公尺外的花。

人類約 75% 糧食作物和近 90% 野生開花植物依賴動物授粉，特別是昆蟲授粉，人類靠昆蟲生產食品、紡織品、生物燃料和藥品，了解對授粉產生不利影響的因素，以及影響授粉的方式，才能保護人類存續所需的重要資源。這項研究顯示臭氧不僅對野花豐富度和農作物產量產生負面影響，還會影響昆蟲的其他氣味控制行為，如吸引和尋找配偶的能力。簡而言之，空氣污染會讓昆蟲迷航，對自然生態繁衍造成很大衝擊。

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