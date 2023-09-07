不生育不是追求理想 調查：年輕人其實希望擁有大家庭

【文‧黃嬿】

全世界出生率都在下降，南韓生育率從 2021 年的 0.81 降至去年 0.78，今年以來下滑趨勢更嚴重，4~6 月這季跌至 0.70。台灣低出生率也不遑多讓，美國生育率也只有 1.66，不到人口替代率。年輕人不生原因有很多解釋，多半傾向打破傳統家庭觀念，自由選擇其他人生模式，但數據發現，年輕人不生或生得少，其實是被迫接受。

現代人有選擇的自由，幾十年來家庭與婚姻也不再是僵固的人生必備，但有一件事幾十年來價值觀都沒有什麼改變，但結果卻天差地遠，就是一個理想家庭的孩子數量。一項美國調查發現，大多數美國人仍然堅持兩到三個孩子，且表示想要三個以上孩子的人愈來愈多。

芝加哥大學對美國人社會觀點調查 50 多年發現，1990 年代中期，約三分之一美國人表示理想家庭孩子應有三個以上，後來比例逐漸上升，疫情後短暫下降，但 2022 年再次反彈至 44%，且男人和女人意見相同，代表生幾個孩子其實男女有相當共識。

但現實是美國人生孩子愈來愈少，專家分析，這種理想與現實差距的原因反應的是人們還是想要有大家庭，但沒有條件支持。約翰霍普金斯大學人口統計學家表示，理想家庭孩子數一直保持相對較高，很少有人說沒有孩子最理想，除了氣候極端主義者，但這種人很少。

幾十年來美國年輕人想要幾個孩子的理想值一直沒有變，但為什麼不生或生得少，許多少子化原因都指向高學歷女性想追求自我成就，不願意生孩子，但其實真正癥結在年輕人認為沒有多生孩子的條件。

現在人比幾十年前更擔心未來，許多年輕人對是否有能力實現認為生孩子必需的事情感到不確定，包括好工作、穩定關係，以及安全負擔得起的住房與生活各項需要。現在年輕人高強度育兒標準，從小就學習各種才藝，體驗多樣化生活，就是為了讓孩子將來為不確定的世界做好準備，又進一步增加養孩子成本。

▲ 過去 50 年 OECD 國家生育率都在快速下降。(Source：OECD)

過去三年疫情學校轉向線上學習，許多職業媽媽損失收入甚至失業，這種缺乏育兒支持的經驗，不穩定感更高。對許多父母和未來父母而言，無論理想家庭規模如何，生一個孩子或再生一個孩子的最佳時機可能越來越遙不可及。

這項調查只是反應年輕人不是不願意生，生活一切都好的條件下，多數人理想仍是擁有大家庭，因此現代人不生孩子或生得少，不是因為自己選擇，而是被迫的。

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