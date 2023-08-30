太空旅行好消息：骨髓脂肪能補救流失的紅血球與骨質

【文‧Emmastein】

太空旅行最讓人擔憂的問題之一，就是微重力環境會耗損人體紅血球與骨骼，但根據太空人骨髓 MRI 掃描的新研究結果，科學家發現儲存在骨髓的脂肪能幫助補充流失的紅血球與骨骼。

從外太空俯瞰地球的視野很美，但無數從國際太空站返回地球的太空人身體狀況告訴我們，久待太空會引起「太空貧血」症狀，紅血球細胞每秒遭破壞 300 萬個，比地球一般人高 54%。

雖然若一直待在太空、身體處於微重力失重狀態，這種貧血不會造成太大問題，但我們終歸要回到有重力的行星生活，一旦降落地表，貧血就會開始影響肌耐力，攜帶氧氣送至全身的能力也會下降。

但最近有個好消息。

渥太華大學 Guy Trudel 教授團隊對 14 名在太空待至少 6 個月的太空人 MRI 骨髓掃描，發現與進入太空前相比，骨髓脂肪返回地球後一個月平均增加約 4.2%，說明骨骼內脂肪組織可為權宜之計，防止人體紅血球與骨密度失重狀態時下降。

研究員認為，身體利用這脂肪替換紅血球並重建太空旅行期間流失的骨質，或說身體會利用骨髓脂肪當能量來源促進紅血球增加、骨質恢復。

新論文發表於《自然通訊》期刊。

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