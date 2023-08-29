紙吸管創造永續價值？ 研究：不環保還有害健康

【文‧Daisy Chuang】

我們原先期許紙吸管能更環保，創造永續價值，但實則不然還可能有害身體健康，最近歐洲研究發現，90% 環保紙吸管含有「永久性化學物質」，在體內幾乎不會分解，只會累積帶來健康問題。

永久性化學物質是超過12,000種化學品的俗稱，更正式的名稱為全氟和多氟烷基物質（PFAS），可能出現在包括食物、水或包裝各種商品跟日用品上，因為在人體和環境中都不易分解，會導致癌症、賀爾蒙功能障礙和其他生態環境破壞。

2021 年美國研究就發現植物性紙吸管含有 PFAS，而現在比利時安特衛普大學的研究人員也分析歐洲市面上各種的替代吸管，想了解歐洲是否也存在同樣的問題。

團隊測試 39 種不同品牌的紙、玻璃、竹子、不鏽鋼和塑膠吸管，分析 29 種不同的 PFAS 化合物，得出大多數測試品牌，也就是 69% 品牌含有 PFAS，總共檢測到 18 種不同的 PFAS 物質。

其中紙吸管最有可能含有 PFAS，在 90% 測試品牌中都有檢測到，儘管濃度差異很大。但最常檢測到的化合物為全氟辛酸（PFOA），與高膽固醇、免疫力降低、甲狀腺疾病以及腎癌和睾丸癌增加有關，而全球自 2020 年起已經禁用 PFOA，同時團隊還檢測到三氟乙酸（TFA）和三氟甲磺酸（TFMS），這兩種超短鏈 PFAS 有高度水溶性，可能還會從吸管滲進飲料中。

團隊測試指出，竹製吸管的表現只比紙吸管好一些些，80% 測試品牌都含有 PFAS，75% 塑膠吸管和 40% 玻璃品牌中都發現 PFAS 物質，只有不鏽鋼吸管未檢測到。通訊作者 Thimo Groffen 表示，顧名思義，紙吸管跟竹製吸管都由植物等材料製成，通常會預期它們比塑膠吸管更永續與環保，然而測出的 PFAS 物質，顯示可能不是這一回事。

研究人員表示，PFAS 濃度低對人類健康風險較小，但 PFAS 問題在於會在體內累積，身體只會吸收但不會排出。Groffen表示，少量的 PFAS 雖然無害，但會增加體內既有的化學負荷。

研究人員表示，雖然研究並未確定 PFAS 是否被添加到吸管中，還是被污染，但團隊幾乎在每個品牌吸管都有發現該化學物質，代表廠商可能把 PFAS 當作防水塗層，目前研究也還沒檢測 PFAS 化學物質是否會滲入飲料中。

研究人員建議開始使用不鏽鋼吸管，Groffen 表示，紙吸管和竹製吸管中存在 PFAS ，顯示它們不一定是生物可分解，有鑑於尚未在不鏽鋼吸管中檢測到任何 PFAS，建議消費者使用不鏽鋼吸管，或者乾脆不用吸管。

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