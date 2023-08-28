發現年長員工很重要 美國企業提供「祖父母假」

【文‧黃嬿】

人們壽命越來越長，退休年齡越來越晚，加上面臨少子化，勞動力短缺的時代，許多企業開始正視年長員工，重新欣賞老一輩的知識和工作價值觀。為了留住年長員工，美國有些企業開始重視長者福利，特別為年長員工提供「祖父母假」，盡可能讓他們工作愈久愈好。

現在為年長員工推出祖父母假的企業有思科、諮詢公司美世和招聘平台 HireVue、房利美、Booking.com 和 SentinelOne 等公司，讓員工在孫子出生或需要照顧時可以享受帶薪休假，休假時間可以從一天到幾週不等。

提供祖父母假的一個原因是老齡化的勞動力結構趨勢，如網路安全公司 SentinelOne 在疫情初期重新調整家庭休假政策，他們當時發現許多員工到了有孫輩的年紀仍然在職，雖然年長員工人數不多，但人數不是重點，而是企業遇見勞工結構轉變與重視年長員工的一種實際行動。

年長員工也非常感激這項政策，其中一名員工因為女兒緊急剖腹產，手術期間她需要幫忙照顧其他孫子，請了三週的祖父母假，如果沒有祖父母假，替代方案就是非常昂貴的托兒服務，每天大約 200 美元，他稱讚祖父母假是公司給員工最好的福利。

雙薪家庭育兒需求愈來愈高，美國有三分之二的六歲以下兒童生活在雙親家庭中，一項關於兒童保育費用的調查發現，到 2023 年，兒童保育支出就占家庭收入的 27%，有四成的父母依靠家庭成員來支援部分或全部兒童照顧工作。

很多祖父母工作同時還要照顧家庭成員

不僅勞動力在老齡化，美國和世界各地的總人口也在老齡化，醫療保健和生活條件使人們的壽命更長，對多代家庭照顧的需求可能會增加，現在已經有很多祖父母工作同時還要照顧家庭成員。

根據美國人口普查局數據，有超過 700 萬祖父母與 18 歲以下的孫子生活在一起，其中大約一半現在還在工作。日本也有四成的企業讓員工工作到 70 歲以上，是十年前的兩倍。台灣人口老化問題也不輸其他國家。

年長員工的工作價值觀也重新受到重視，因為代際差異已經讓許多企業受不了年輕員工。《華爾街日報》對美國人價值觀進行的一項調查中，65 歲及以上的人中有四分之三表示，努力工作對他們個人來說非常重要，而 18~29 歲只有六成的人認同此點。現在許多企業發現，與其想辦法讓 Z 世代員工有目標感，幫助他們找到工作的意義，不如直接雇用天生就努力工作的人。

數據顯示，美國 50 歲以上的員工占勞動力的三分之一以上。根據美國政府預測，未來十年，75 歲或以上的勞動力人口預計將增加近一倍。 人口戰略公司 The Super Age 執行長表示，過去從來沒有這麼多年長員工，現在企業正在想辦法如何善待老年員工，防止他們退休或跳巢。

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