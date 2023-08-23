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不只地中海飲食 研究：地中海生活也是長壽關鍵

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

過去科學家認可的長壽關鍵主要關注飲食，著重原型食物的地中海飲食時常受推崇，但最近新研究發現，不只飲食，地中海生活也是重要因素，可大幅降低死亡風險。

所謂地中海生活，是指休息、社交、運動三大項。發表於《梅奧診所學報》的研究定義包括與親友聚餐、花時間品嘗食物、充足休息和睡眠、保持牢固社交關係及定期運動，評估項目更全面，更能反映幫助健康老化的生活模式。

研究者為西班牙馬德里自治大學 (UAM) 和哈佛大學陳曾熙公共衛生學院 (Harvard T.H.Chan School of Public Health)，使用英國生物銀行 (UK Biobank) 110,799 名年齡 40~75 歲的調查問卷，根據參與者是否遵循地中海式飲食評分，包括飲食方式，如限制鹽分或喝健康飲料，以及社交習慣、運動和休息狀況。

九年後 11 萬人有 4,247 名死亡，2,401 人死於癌症，731 人死於心血管疾病。最遵循地中海生活的人死亡風險最低，地中海生活的英國成年人死於任何原因的風險低 29%，死於癌症的風險低 28%，患心血管疾病的風險也較低。

社交習慣與歡樂為一大項，原因是負面社交關係有害健康。科學家一直認同社交對健康有很大好處，但如果關係不良，反而導致血壓升高、細胞老化加速等健康風險，建議不良友誼應該改善，不然就剔除，或轉至更遠的社交圈。

研究人員表示，健康社交關係包括與家人和朋友聚餐，目的是獲得快樂，休息也很重要，許多地中海國家人民喜歡午睡，並重視每晚睡足 6~8 小時原則。

運動也不過度，最近發表於《歐洲預防心臟病學》期刊研究指出，每天只需走 3,967 步就足夠降低各種原因造成的過早死亡風險，每天走 2,337 步就能降低心血管疾病死亡風險，參與者平均年齡為 64 歲。新研究顯示，老年人從事無壓力輕度有氧運動如散步或瑜伽，也會增強大腦前額皮質活動，短期加強認知功能。

研究員表示，地中海生活是種傳統健康文化，雖然許多研究確定地中海飲食和健康的益處，但地中海以外研究卻很少，這研究發現非地中海人也能受益於地中海生活，讓自己老年更健康長壽。

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