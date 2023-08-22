昆蟲數量減少？太陽能電廠的蝙蝠活動大減

【文‧Daisy Chuang】

最近科學家發現，蝙蝠會默默遠離太陽能電廠，目前還不知道原因為何。

為了避免再生能源與環境保育相互扞格，了解綠能設備對野生動物的影響相當重要，有助於規劃太陽能、風力發電開發區域跟擬定相關立法。而現在科學家觀察到，太陽能發電場內，6 種蝙蝠的活動水準顯著降低。

主要作者美國布里斯託大學生物科學學院 Lizy Tinsley 表示，再生能源當然有可能衝擊生物多樣性，需要為能源供應商和野生動物提供雙贏解決方案。

因此團隊為研究太陽能電廠對蝙蝠的影響，分別在有設置太陽能板的地方跟無設置的控制地點，在 19 個地點安裝蝙蝠靜態監測設備進行一個月的監測。團隊盡可能找到面積、用途、邊界類似的兩片田地，將蝙蝠探測器放置田地中間和邊緣，共四個記錄位置，觀察田地中心及其邊界沿線的蝙蝠活動。

之後團隊發現，與對照地點相比，一般蝙蝠在有設置太陽能板邊緣活動量減少 40%，在中心活動量減 86%，伏翼蝙蝠、褐山蝠、耳蝠、血清素蝙蝠、女高音和長耳蝠等其他蝙蝠物種的活動量也顯著降低。

Lizy 表示，由於已確定有負面影響，開發太陽能電廠時應在環境影響評估中更嚴格篩選，並設計適當的緩解措施與進行監測。風電場已經有類似經驗，發現有大量蝙蝠會與風機葉片發生「車禍」後，不同風電廠也做出不同的改善作為，像是使用超音波、提高切入速度每秒 1.5 公尺等。

而太陽能板對蝙蝠的影響或許較為間接，團隊表示，理論上來說，可能是因為裝置太陽能板導致昆蟲數量減少，只是團隊也坦言，還需要進一步評估太陽能發電廠的蝙蝠行為，以及為什麼該地點物種顯著減少，是否是因為棲息地消失、還是獵物變少或是有生命安全？

目前提出的緩解策略，例如種植更多植坡，可以沿著邊界種植樹木來改善蝙蝠棲息地，因為蝙蝠多透過田野邊界導航和覓食，教授 Gareth Jones 也表示，這些都還是很新穎的研究，太陽能電廠對野生動物的影響人們所知不多，沒有證據顯示模組對蝙蝠的影響。

不過蝙蝠可以有效抑制害蟲，活動量減少是不容忽視的訊號，團隊表示，因為在英國，適合蝙蝠棲息、覓食的地點正被太陽能電廠佔據，過去也有發現到，蝙蝠會把平坦的太陽能板誤認為是水面，因此發生碰撞意外，這些情況都令人擔憂。

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