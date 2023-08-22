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植物奶百花齊放 美研究指出仍難以取代牛奶營養價值

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧Alan Chen】

美國明尼蘇達大學公共衛生學院近日發表研究顯示，雖然近年來各種植物奶產品在市場上大受歡迎，但是透過分析超過兩百種不同品牌和種類植物奶與牛奶之間的營養成分後，研究團隊認為牛奶營養價值仍然無法被取代。

明尼蘇達大學公衛學院營養調配研究所（Nutrition Coordinating Center）在近日美國營養學會出版的 2023 年刊中（Nutrition 2023）發表研究指出，由於乳糖不適症和素食主義盛行等因素，植物奶在全球作為日常飲用和食品、飲料搭配中有逐漸追上牛奶趨勢。

為了解植物奶與牛奶之間的營養差異，研究團隊分析了 233 種不同品牌，和包括米漿、燕麥、大豆、杏仁和椰奶等不同種類植物奶進行比較分析，其中燕麥、大豆和杏仁三種為市場最大宗，約占三分之二。

研究結果發現在 233 個品牌和種類植物奶中，僅有 28 款具有與牛奶相近或更多含量的鈣質、蛋白質和維生素 D，比例僅有 12% 左右。

此外研究團隊也指出，在所有品牌和種類中，有 170 種產品標榜著添加鈣質和維生素 D，76% 的燕麥奶、69% 豆漿和 66% 杏仁奶會特別標榜添加這兩項營養素。

不過蛋白質含量方面，所有植物奶產品含量範圍，以每 240 毫升為單位，為 0～12 功課之間，其中含量較高的皆為豆漿產品，平均值落在每 240 毫升 2 公克，僅有牛奶 8 毫克的四分之一。

因此研究團隊呼籲因素食或有乳糖不耐症的植物奶消費者，仍然要注意鈣質、蛋白質和維生素 D 的攝取量，避免因為從牛奶轉換到植物奶而造成攝取不足，影響自身健康。

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