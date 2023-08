聽力退化不是不可逆 英國研究團隊找到新型療法

【文‧Alan Chen】

英國倫敦大學國王學院團隊在近日發表研究結果指出,透過小鼠實驗發現使用基因治療法,可將受損的 Spns2 蛋白逐漸修復,讓原本聽不見聲音的老鼠再度對聲音出現反應。

根據統計,年齡超過 70 歲以上的老年人出現聽力退化現象問題比率超過 50%,而且這類退化性疾病通常無法根治或恢復,只能通過助聽器或人工耳蝸協助患者聽見聲音。

不過聽力退化的經常伴隨憂鬱症或認知能力衰退,因此也經常與早期失智症的症狀有關,而助聽器和人工耳蝸除了幫助生活之外,並無法治療聽力退化之後帶來的潛在健康問題。

英國倫敦大學國王學院(King's College London)心理學、精神暨神經科學研究所(Psychiatry, Psychology & Neuroscience, IoPPN)研究團隊,鎖定基因中稱為 Spns2 的蛋白進行概念驗證(Proof of Concept)。

由於受損的 Spns2 是造成聽力退化的原因之一,尤其會喪失接收中和低階頻率的能力,因此實驗團隊培育出一批 Spns2 蛋白失效而失聰的老鼠,並在不同年齡階段施予一種酵素,啟動牠們的 Spns2 蛋白。

實驗結果發現,Spns2 蛋白啟動後的老鼠都重新對聲音產生反應,聽力恢復的程度隨著啟動年齡而有所不同,而越早啟動 Spns2 的老鼠聽力恢復效果越好。

主導研究的馬特列蒂博士表示,在實驗中發現失聰老鼠對聲音產生反應時另團隊大為振奮,因為這代表聽力退化不再是不可逆的疾病,至少目前已可確認透過修復 Spns2 可對於某一種類型的聽力退化有逆轉效果。

目前研究結果已發表在 8 月出版的《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS),研究團隊希望有更多世界各國團隊能夠據此找出更多基因療法,治療更多類型聽力退化,甚至其他退化性疾病的根治方式。

【本文章由科技新報授權提供,更多精彩內容請詳科技新報官網】