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聽力退化不是不可逆 英國研究團隊找到新型療法

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unsplash）
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【文‧Alan Chen】

英國倫敦大學國王學院團隊在近日發表研究結果指出，透過小鼠實驗發現使用基因治療法，可將受損的 Spns2 蛋白逐漸修復，讓原本聽不見聲音的老鼠再度對聲音出現反應。

根據統計，年齡超過 70 歲以上的老年人出現聽力退化現象問題比率超過 50%，而且這類退化性疾病通常無法根治或恢復，只能通過助聽器或人工耳蝸協助患者聽見聲音。

不過聽力退化的經常伴隨憂鬱症或認知能力衰退，因此也經常與早期失智症的症狀有關，而助聽器和人工耳蝸除了幫助生活之外，並無法治療聽力退化之後帶來的潛在健康問題。

英國倫敦大學國王學院（King's College London）心理學、精神暨神經科學研究所（Psychiatry, Psychology & Neuroscience, IoPPN）研究團隊，鎖定基因中稱為 Spns2 的蛋白進行概念驗證（Proof of Concept）。

由於受損的 Spns2 是造成聽力退化的原因之一，尤其會喪失接收中和低階頻率的能力，因此實驗團隊培育出一批 Spns2 蛋白失效而失聰的老鼠，並在不同年齡階段施予一種酵素，啟動牠們的 Spns2 蛋白。

實驗結果發現，Spns2 蛋白啟動後的老鼠都重新對聲音產生反應，聽力恢復的程度隨著啟動年齡而有所不同，而越早啟動 Spns2 的老鼠聽力恢復效果越好。

主導研究的馬特列蒂博士表示，在實驗中發現失聰老鼠對聲音產生反應時另團隊大為振奮，因為這代表聽力退化不再是不可逆的疾病，至少目前已可確認透過修復 Spns2 可對於某一種類型的聽力退化有逆轉效果。

目前研究結果已發表在 8 月出版的《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS），研究團隊希望有更多世界各國團隊能夠據此找出更多基因療法，治療更多類型聽力退化，甚至其他退化性疾病的根治方式。

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