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保持專注不取決於你的意志力 而是掌握在大腦特定神經元手上

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：pixabay）
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【文‧Emmastein】

我們常常聽到一些訓練專注力的方法，不過從生物學角度來說，維持精神專注並不取決於意志力，而是取決於大腦區域某些微小神經元。

人類和其他大型哺乳動物可以在某段時間內排除外界干擾，將注意力集中在有助實現目標的行動上，屬於「自上而下」的控制，但大腦如何抑制此類干擾的機制尚未完全釐清。

直到近日，賓州大學佩雷爾曼醫學院神經科學家首發現，位於大腦前部的視覺運動神經元（visual movement neuron ）如何無視短期干擾、引導我們朝正確方向專注完成一項必要任務的神經機制。

在動物模型中，大腦外側前額葉皮質（LPFC，驅動動機與獎勵的區域）的視覺運動神經元會在維持主要任務注意力時興奮起來，並阻止其他分散注意力的刺激。

注意力集中期間，視覺運動神經元還會以相同頻率一起放電，這種協調活動模式稱為 β 爆發，當 β 爆發出現在視覺刺激出現前，受試對象更可能忽略視覺刺激並完成任務，這似乎是使人類、大型哺乳動物排除「噪音」以完成重要任務的關鍵機制。

相較之下，當視覺刺激出現前 β 爆發較弱或不存在，受試對象更可能轉移注意力至其他事物。

研究人員認為，這說明 β 爆發起源於視覺運動神經元網路，並充當神經元處理不同視覺刺激的「交通指揮」，雖然研究還很初步，但在理解大腦如何幫助我們確定任務優先順序這方面邁出了一大步。

新論文發表在《Neuron》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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