專注度有極限 研究：週五下午員工生產力最低

【文‧黃嬿】

上班族每到下午某個時刻就感覺昏昏欲睡，效率降低，有些企業週五下午安排輕鬆活動讓員工參與，甚至有些外商讓員工自由選擇週五下午休假。德州農工大學研究人員發現這種現象的客觀證據，透過電腦數據發現，員工下午和週五確實不太活躍，更容易出錯，特別週五下午是員工生產力最低點。>

研究人員調查德州一家大型能源公司 789 名職員兩年內電腦使用指標，如打字速度、打字錯誤和滑鼠活動收集工作模式客觀非侵入性數據，並比較一週每天和一天各時段電腦使用模式，看看有什麼差異。

結果發現，電腦使用量一週內逐漸增加，然後週五明顯下降。譬如從週一到週四，人們每天輸入更多單字，更多滑鼠移動、點擊和滾動，然後週五活動就會減少。基本上每天下午電腦使用量都會減少，尤其週五下午。

此外，研究人員還觀察到員工下午不只不活躍，還會犯更多打字錯誤，尤其週五。之前研究也發現，員工完成任務數量從週一到週三穩步增加，然後週四與週五減少。

招聘公司 Accountemps 發現週一和週二是員工一週最有效率的兩天，特別是週二完成工作最多，之後完成工作量開始下降，週四和週五效率最低。區塊鏈應用開發皮台 Flow.com 調查 37,000 多名用戶使用資訊，查看人們執行所有重要活動的每日平均值，例如創建任務、委派、完成任務和參與討論。結果顯示，週五始終表現出最低的生產力，完成工作量比週一少 35%、任務顯著減少 35%、評論減少 25%、團隊成員間傳輸文件減少 28%。週五下午工作效率下降幅度如此大，更不用說補班日週六。

這項研究支持更彈性工作模式，包括有些國家實驗中工作四天制度，多數實驗都顯示，當人們工作四天，一週多休一天，生產力會提高，如英國超過 60 家公司參與一項為期六個月的實驗，讓近 3 千名員工每週減少工作一天，同時薪水不變，實驗結束後，仍有超過十分之九的公司將繼續縮短每週工作時間或準備這樣做。原因是工作日少一天，沒有影響生產力，員工缺勤率、離職率都急劇下降，實驗期間企業收入還增加。

其他研究也支持彈性工時，認為在家工作或工作天數較少的人，通勤、職場政治和其他因素帶來的壓力較小，因此工作滿意度更高。麥肯錫調查雇主對工作模式的期待發現，疫情前 99% 雇主認為員工超過八成時間必須在辦公室，疫情後只剩下一成，另外八成期待混合模式，另外一成雇主認為只要花兩成時間在辦公室，甚至允許完全遠距工作。截至 5 月，美國只有六成全職員工在辦公室工作，其餘四成是遠距或混合工作模式。

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