紅蔘妙用再加一 有助緩解酒精對大腦的破壞

【文‧Daisy Chuang】

飲酒一定會傷身，2022 年一項研究指出，每週只喝 4 杯酒就會讓認知能力下降，不過現在科學家找到對抗方法，根據南韓科學家在小鼠測試，強效紅蔘或許能抵抗酒精對大腦的破壞（brain-hampering）。

以民間藥草學來說，高麗紅蔘（KRG）當作滋補品已有 2,000 多年的歷史，而在最近的科學研究中，紅蔘也有對抗心臟病、增強抗癌藥物、消除腫瘤、戒癮等潛力，除此之外還有為阿茲海默症患者帶來認知益處，在小鼠研究還能減緩記憶衰退等等。

南韓三育大學（SU）研究團隊著迷於 KRG 表現出的認知和抗成癮功效，決定測試該物質對飲酒的影響。

在團隊的動物實驗中，先讓小鼠喝點酒再接受 KRG 治療，用迷宮實驗來測試小鼠的空間記憶，衡量小鼠是否服用 KRG 情況下處理酒癮的方式，還用常見的實驗模型位置喜好測試箱（Conditioned Place Preference）評估小鼠的精神依賴。

測試顯示，先喝酒然後再飲用 KRG 的小鼠有著更多的空間記憶，不飲酒後也有更強的恢復力。首席研究員 Mikyung Kim 表示，經過 KRG 治療的飲酒小鼠，空間工作記憶成功恢復。團隊還注意到，小鼠戒斷症狀有所減輕，劑量更高的 KRG 可以帶來更大復原力。

為了解背後原因，團隊取出海馬迴組織，發現 KRG 具有雙重功效，不僅可抑制神經元的通訊系統 PKA-CREB ​​通路，這通常在飲酒時會被激發，還阻礙組織內啟動發炎反應的「細胞激素」，根據推測，這些化合物也可能是釀成酒精戒斷症狀的其中一個因素。

團隊指出，總之 KRG 可以透過抗神經發炎活性來減輕空間工作記憶損傷和成癮反應，團隊希望新研究能夠開闢另一條途徑，利用人蔘來研究和治療人類酒精依賴。

不過最終，還是適量飲酒最佳，而且酒後不開車。