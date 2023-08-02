高失業率背後 中國年輕人回家當「全職兒女」

【文‧黃嬿】

中國年輕人現在流行的又不是不求上進的躺平族，青年失業率破 20% 下，愈來愈多全職兒女出現，每月拿父母給的薪水在家裡盡孝道，過著保護傘下的愜意小生活。但專家擔憂，年輕人是被迫失去戰鬥力，回家工作只是階段過度，但隨著中國經濟烏雲籠罩，青年失業浪潮才正要開始。

今年初中國突然解封，爆發式消費帶動成長動能已經減弱，2020 年被打壓的私營企業至今元氣還沒復原，從房地產、製造業、補教業、科技業都還處在低迷狀態，許多失業年輕人轉向申請政府工作，外媒報導某地方政府開出三個職缺，有 3 萬人申請。

中國官方失業率達 21.3%，創歷史新高。北京大學副教授表示，若將 1,600 萬平躺在家或依賴父母、不積極找工作的年輕人算入，青年真實失業率可能高達 46.5%。年輕人找不到工作，開始回家。中國社群媒體小紅書自稱全職兒女的人大增。

這群人與 1980 年出生的啃老族不同，啃老族是有自己的事要做，譬如求學或工作，這些人無暇顧家，但仰賴家人支付生活費用和房租。全職兒女主要是指 20 多歲，全心全意奉獻給家庭，做家事外加陪伴，父母也支付一般公司月薪給孩子。有些人認為這種方式與外出工作沒有不同，只是為父母工作，甚至認為自己比有工作但無力自己生活，繼續住家裡仰賴父母羽翼的人好。

勤奮工作已是好幾代人前的最高價值，近年來中國年輕人開始尋找要求較低、短期工作。之後躺平運動興起，主張做最低限度的事勉強度日，現在進一步發展成靠父母給薪水。中國大多家庭還是只有一個小孩，也樂於支持孩子，更換來孩子陪伴。

▲ 前兩年中國青年失業率大增。(Source：Statista)

全職兒女可能是疫情後遺症之一。社會學家認為，中國實施嚴格疫情措施後的痛苦，使許多年輕人重新思考人生目標及父母。至於某些中國官媒稱現在年輕人失業只是「緩慢就業」，還將全職兒女出現合理化和美化為孝道，加州大學柏克萊分校專家表示，無論如何美化，這種現象本質仍是失業，除此之外別無其他。

上海金融與法律研究所研究員受外媒採訪時也說，失業就是失業，「可能確實有年輕人希望找到下份工作前休假，但我認為今天大多數失業者都迫切需要工作，卻找不到工作。」中國經濟低迷不振，新加坡國立大學教授表示，若中國無力創造新就業機會，失業潮可能才剛要開始。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網】