歷經30年調查 哈佛大學：攝取橄欖油有助降低失智死亡風險

【文‧Alan Chen】

美國哈佛大學公共衛生學院近期發布研究顯示，在飲食中若增加橄欖油，可有效降低失智症狀造成的死亡機率。

由於阿茲海默症等失智疾病在全球範圍內發生機率逐漸增加，各國醫療機構都努力研究各種治療和預防方式，美國哈佛大學公共衛生學院近期在 2023 年美國營養協會（American Society of Nutrition）期間，發表研究指出橄欖油可協助降低失智症死亡率。

這項研究是美國首度針對失智症與飲食和死亡率之間的關聯進行長期調查，哈佛大學公衛學院透過問卷調查和死亡紀錄等資料，記錄了近三十年間，超過九萬名美國民眾的飲食和健康紀錄，其中有 4,749 人死於失智相關疾病。

研究數據顯示，每天攝取至少一湯匙橄欖油的人，比起很少或從來不使用橄欖油的人，失智死亡機率減少 28%，此外，若將一湯匙美乃滋或人造奶油更換成橄欖油，也可將失智死亡機率降低 8～14%。

研究共同作家之一泰希爾博士（Anne-Julie Tessier）指出，橄欖油中的抗氧化劑可穿越人體中的腦血管障壁（Blood-Brain Barrier），因此可對大腦帶來正向幫助。

此外，先前研究中也顯示已橄欖油為主的地中海飲食，對於降低心血管疾病也有正向幫助，因此橄欖油對於心血管的助益，可能也連帶提升大腦健全機率，降低罹患失智症的風險。

不過泰希爾博士也表示，目前仍不能確認光是靠橄欖油即可降低失智症死亡風險，因此未來還需要更多研究，包括各種飲食習慣之間的比較研究，才能進一步確認橄欖油與失智症死亡率之間的關聯性。

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