熱浪加空污 研究：死於心臟病風險大增

【文‧黃嬿】

熱壓力會讓人更耗能，加上空氣污染恐讓人致命。新研究發現，當人們處於極熱和高空氣污染環境，致命心臟病發作風險可能加倍，極端寒冷天氣也會增加致命心臟病發作風險，研究警告未來氣候變得更極端，特別是對女性與老年人健康威脅最大。

熱本身就會加重身體負擔，當體溫升高，大腦會向身體發送降溫訊號，心臟會增加泵血速度，讓血管將血液送到皮膚表面散熱，汗水蒸發也會釋放身體熱量，但當濕度高，汗水蒸發速度會下降。

酷熱導致心臟跳動加快，血管擴張，增加中風與心臟病發作風險。去年《刺胳針全球健康》研究發現，熱浪會使心臟病死亡風險增加約 12%。《刺胳針》2016 年分析顯示，長期暴露於空氣污染可能導致心臟動脈斑塊更快積聚。

當氣溫極端，心臟已加倍努力工作，又遇到空氣污染物，給心臟和其他器官帶來額外壓力。本週發表於美國心臟協會的《循環》期刊研究，調查 2015~2020 年中國江蘇省超過 202,000 例心臟病死亡病例，調查時間橫跨四季，以及不同溫度和污染程度。研究發現，當氣溫極高或極低，或 PM2.5 顆粒物污染較高，與人們死於心臟病的風險明顯相關。

污染超過每立方公尺 37.5 微克且熱浪持續四天時，人們死於心臟病的風險會增加近一倍，女性和老年人風險尤其大。研究發現熱浪期間，女性風險普遍高於男性。熱浪、寒流或細顆粒物污染嚴重日子，80 歲以上者患病風險高於年輕人。

但熱浪比寒流更可怕，研究顯示每立方公尺 37.5 微克污染程度，氣溫介於 28~36.6°C 為期兩天，死於心臟病風險就會高 18%。如果氣溫 35~43°C 連四天，死於心臟病風險大增 74%。若天氣寒冷，連續兩天氣溫 0~4°C 風險會增加 4%。研究人員估計高達 2.8% 心臟病死亡可能是由極端溫度和高濃度細顆粒物污染共同造成。

世界衛生組織 (WHO) 建議 PM2.5 年平均濃度應 5 微克以下，24 小時每立方公尺 15 微克以下天數不應超過 4 天。研究強調，PM2.5 會吸入肺部深處，刺激肺部和心臟周圍的血管，是導致心臟病發作的潛在因子。研究建議，特別是對女性和老年人而言，減少暴露於極端溫度和細顆粒污染，可能有助預防因心臟病過早死亡的風險。

今年又是聖嬰年，世界氣象組織 (WMP) 已警告夜間氣溫升高有不利影響，晚上氣溫降不下來，對人類健康威脅最大，特別是弱勢群體。科學家表示，夜間反覆出現高溫對人類健康尤其危險，因身體無法從持續高溫復原，會導致心臟病和死亡病例增加。聯合國氣象機構表示，正在制定熱浪定義，以標準化全球影響預報和警報系統。

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