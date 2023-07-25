每天早上喝的濃縮咖啡 或許有助遠離阿茲海默症

【文‧Daisy Chuang】

買一杯濃縮咖啡可能是許多人的晨間例行步驟，提神醒腦迎接一天的開始，現在科學家發現，喝咖啡的優點不僅僅是叫醒你，實驗室研究指出，有助於清除腦中 Tau 蛋白聚集，降低阿茲海默症的風險。

阿茲海默症是最常見的失智症形式，雖然致病原因至今尚未全面釐清，除年齡及遺傳等常見因子外，學界目前多歸咎在 Tau 蛋白和 β 澱粉樣蛋白對腦部的傷害，原先 Tau 蛋白有助於穩定大腦結構，但當疾病發生時，這些蛋白會聚集成原纖維（fibrils）、形成類澱粉斑塊，損害大腦功能並導致與阿茲海默症相關的認知能力下降。

因此科學家們戮力阻止有毒 Tau 蛋白和 β 澱粉樣蛋白在大腦中沉積與纏結，現在義大利維洛納大學的研究人員提出一項新見解。

義大利團隊的研究對象為濃縮咖啡提取物以及從飲料中分離出的各種化合物，包括咖啡因、葫蘆巴鹼、染料木素和可可鹼，團隊將這些分子、濃縮咖啡提取物一起與短 Tau 蛋白放置長達 40 小時，隨著濃縮咖啡提取物、咖啡因或染料木素濃度增加，發現原纖維變短且不會形成更大的片段。

研究發現，咖啡因和染料木素可以阻止原纖維形成長鏈，避免它們把自己編織會破壞大腦功能的更大團塊，還可以讓 Tau 原纖維無毒，更避免它們像種子一樣感染其他細胞。

研究人員指出，咖啡因還被證明可以與 Tau 原纖維結合，或許能做為未來治療或測試潛在 Tau 蛋白的方法。研究顯示，雖然咖啡因和染料木素能夠縮短 Tau 原纖維鍵，但全濃縮咖啡提取物對 Tau 蛋白的影響最大，由於咖啡中的許多化合物可以穿過腦血管障壁，因此研究人員認為，濃縮咖啡或許也可以帶來與研究相同的益處。

團隊指出，根據大腦中咖啡成分的生物利用度以及研究結果，推測飲用適量的咖啡可能會提供足夠的生物分子，可以用單獨或協同作用方式調節 Tau 蛋白節塊和毒性。

但當然，一切都還需要再進一步研究，才能知道這份在基於分離化合物跟試驗室培養皿的研究是否可以延續到動物和臨床。

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