不是運氣好而已！《自然》研究發現抗新冠的基因王牌

【文‧黃嬿】

新冠病毒沒有遠離，而是全球大部分人已經以不同程度的症狀，換來病毒的識別能力，雖然病毒將以相對溫和的狀態與人類共存，但新冠對高風險人群而言仍然是隱形殺手，因此科學家仍然對疫情發生時那些無症狀感染者非常好奇。最近《自然》期刊研究首次證明，這些人不是運氣好，而是可能有一張基因王牌。

新冠病毒進化到傳染力超強的 Omicron，還是有一些人就是對病毒無感，科學家肯定有人對新冠病毒和其他感染有天然抵抗力，他們一直在尋找一種基因突變，就像 25 年前科學家發現愛滋病毒受體突變的人對愛滋病毒具有高度抵抗力一樣。類似的第二個例子是 2003 年倫敦科學家發現為什麼有些人從未感染過諾羅病毒，是因為一種基因突變可以阻止製造出感染細胞所需的分子。

一旦科學家確定無症狀者擁有某種未知的抗體、遺傳密碼或神祕的細胞組成，這些抗體、遺傳密碼或神祕的細胞組成可以幫助人們像超人偏轉子彈一樣抵禦新冠病毒。

加州大學舊金山分校研究人員首次確認，無症狀感染者確實存在遺傳基礎的差異，祕密在於可以向免疫系統發出信號的人類白細胞抗原 (HLA)，HLA 的突變基因 HLA-B15，可快速辨識 COVID-19 並閃電攻擊。

研究人員觀察攜帶 HLA-B15 但從未接觸過 COVID-19 病毒的人的 T 細胞，發現這些細胞對新型冠狀病毒稱為 NQK-Q8 肽的部分有反應，因季節性冠狀病毒有非常相似的肽，稱為 NQK-A8，因此科學家認為，帶有 HLA-B15 基因變異者的 T 細胞能快速辨識 COVID-19，並發起更快、更有效的免疫反應。

感染後保持無症狀的人有 20% 至少攜帶一種複製 HLA-B15 變異體，報告有症狀的人比例為 9%。攜帶兩種複製變異體的人無症狀可能性更高八倍。研究發現，年齡較大、體重超重及有糖尿病等慢性疾病等高風險因素，也沒有對保持無症狀的人產生影響。

但事實證明，完全阻止感染是一件極其困難的事情，這種基因變異不能阻止病毒感染細胞，而是可以快速清除病毒，阻止人們出現任何症狀，包括流鼻涕，喉嚨痛也不明顯，所以很多人都沒有意識到自己被感染。

科學家表示，攜帶這種基因變異，就像擁有一支能夠及早識別敵人的軍隊，他們已經做好戰鬥準備，並且已經知道要尋找什麼，早早就鎖定好敵人。研究發現，大約 10% 的受試者攜帶這種突變，大致相當於從未報告過新冠病毒感染的人數。科學家希望透過研究無症狀患者的免疫反應，可以找到針對 COVID-19 免疫保護的新方法，開發出更有效的疫苗或藥物。

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