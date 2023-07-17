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溫室氣體排放無法回頭 研究：人類將仰賴冷氣度日

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/David Brossard CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/David Brossard CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

目前冷氣與電風扇合計占全球用電量的一成，隨著地球愈來愈熱，人類將仰賴冷氣度日。研究發現歐洲與印度將大幅依賴冷氣，到 2050 年氣溫升高 2°C~3°C 下使用冷氣應付氣溫上升風險，可能導致歐洲二氧化碳排放量增加 1千多萬噸，印度二氧化碳排放量增加增長四倍至 1.2 億噸。

冷氣比任何電器消耗更多電力。美國和中東部分地區一年最熱日，70% 電力需求來自冷氣。冷氣的大問題是會將氫氟碳製冷劑 (HFC) 洩漏到大氣，氫氟碳化合物是主要導致地球變暖的氣體，也是全球變暖的主因。

去年卡達世界盃就是人類沒有冷氣無法生活的預兆。卡達是地球最熱國家之一，冷氣占總電力需求七成之多。去年為了讓選手有涼爽比賽環境，卡達室外也裝冷氣，讓選手即使在露天體育場，也能處於 20°C 舒適溫度。批評者認為卡達是錯誤示範，因為冷氣放室外更耗能，隨著地球越來越熱，室外冷氣可能會成為危險的新常態。

先不論室外冷氣這種未來趨勢，光是歐洲與印度家庭開始安裝冷氣，就準備讓地球吃不消。《科學報告》期刊研究發現，相對富裕但氣候溫和的歐洲國家，以及相對貧窮但溫暖的印度，都大量需要冷氣。

研究指出，到 2050 年氣溫上升 2°C~3°C 的歐洲，冷氣使用率可能會增加一倍，印度冷氣使用率可能會增加四倍，涵蓋兩地區約 40% 家庭。研究人員估計，到 2050 年，制冷技術將使歐洲人口暴露高溫的熱量減少 40%，印度人口暴露熱量減少 35%

▲ 過去 40 年地表平均溫度開始大幅上升。(Source：NOAA)
▲ 過去 40 年地表平均溫度開始大幅上升。(Source：NOAA)

另一方面，這將對排放產生重大影響。從現在到 2050 年，冷氣使用量增加所需的能源生產將導致歐洲與印度每年二氧化碳排放量大幅增加。世界銀行 (World Banks) 報告也稱，到 2037 年，印度的冷氣設備需求可能是目前八倍，每 15 秒就有一台新冷氣需求，到 2050 年印度 45% 電力需求將來自建築物空間冷卻。

義大利和西班牙等為適應氣溫上升也將大幅安裝冷氣，導致高峰用電量增加。研究估計到 2050 年，義大利因全球溫氣溫升高 4°C~5°C 高度變暖，電力年度峰值需求將增加約 10 吉瓦，比目前增加 16%

更多冷氣需要更多能源，能源產生會排放更多溫室氣體，使地球變暖，形成惡性循環。由於電力生產仍然主要基於化石燃料，冷氣為熱適應策略，可能會違背減少溫室氣體排放的目標。

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