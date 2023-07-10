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暖化讓人變笨 研究：大腦從 1.7 萬年前開始萎縮

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

隨著氣候變化，物種進化會改變生理結構以適應氣候，但不一定往好方向發展。科學家對 5 萬年來氣候紀錄和人類遺骸分析發現適應性反應，人類大腦體積在減少，可能是由約 15,000 年前人類受氣溫升高這種環境壓力影響。

加州自然歷史博物館認知科學家 Jeff Morgan Stibel 一直在研究大腦萎縮的原因，他將環境壓力列為因素之一，想知道全球變暖這種氣候變化，是否會對大腦體積及最終行為產生影響。

科學家考察 298 名智人樣本大腦，比對 5 萬年前與全球溫度、濕度和降雨量自然紀錄間的變化，發現氣候變暖時，人類大腦平均體積明顯比涼爽時小。

研究團隊將大腦體積與四項氣候紀錄比較，包括歐洲南極洲冰晶計畫 (EPICA) 的溫度數據，可追溯到 80 萬年前地表溫度。

過去 5 萬年出現末次盛冰期，導致平均氣溫持續變冷，直到晚更新世末期，然後全新世平均氣溫上升，一直持續到今天。分析顯示人腦大小變化的一般模式，與氣溫升降時的氣候變化有關。整個全新世變暖期間，人類平均大腦體積大幅下降，下降幅度略高於 10.7%，且宏觀範圍看，這種進化模式發生在相對較短的時間，可能從 5,000~17,000 年前一直持續到今天。

科學家表示，大腦體積變化似乎是氣候變化數千年後發生，尤其末次盛冰期，約 17,000 年後尤其明顯。另外研究也發現濕度和降雨量對大腦生長有影響，少雨或不下雨時期與較大大腦有關，然而這些因素只有微弱相關性。

即使現有人類大腦體積略減，也可能以尚未完全理解的方式對人類生理產生重大影響，可能也有損認知能力。至於到底是什麼導致大腦變化，仍有不少疑問。科學家強調氣候並不能解釋所有變異，還有捕食等生態系統因素、植被和淨初級生產等間接氣候影響，或文化和技術等非氣候因素，都可能導致大腦體積變化。

這項研究只能證明，氣候變化可預測人腦體積，某些進化變化可能是對環境壓力的反應。如果全球氣溫繼續變暖，可能會給大腦更大壓力。研究發表於《大腦、行為與進化》期刊。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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