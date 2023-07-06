像孩子一樣學習 研究：年長者腦力回春相當大學生

【文‧黃嬿】

人類認知能力成年後開始穩定，30 幾歲後開始下降，如大腦處理速度，即某人執行腦力任務的速度會開始變慢，到 60 歲後下降更明顯，一般認為這是正常的衰老過程，但其實不一定正確。新研究發現，老年人參與類似大學有系統的課程，大腦認知能力不但回春，甚至課程結束後腦力進一步提升。

許多成年人在正規教育和職業培訓結束後，若又從事一成不變的工作數年甚至數十年，缺乏學習機會下，大腦認知能力就會退化。要健康變老，保持大腦健康和認知功能是關鍵。雖然一些研究發現運動可增強大腦功能，但精神鍛鍊如學習新技能，也能提高認知能力。

加州大學河濱分校科學家發表於《高齡化與心理健康》期刊的研究發現，讓高齡參與者學習三個月新技能，就能大幅增強記憶力和注意力，課程結束時認知能力甚至與大學生相似。且令人驚訝的是，課程結束後很長一段時間進步仍會繼續。

研究找來 33 名 58~86 歲參與者，提供三個月課程，三種新技能，每種技能每週上 2 小時課，選項有歌唱、繪畫、學用 iPad、攝影、西班牙語學習和音樂創作。認知測量包括注意力、抑制力和短期記憶，短期記憶是記住執行任務所需的少量資訊，例如回憶電話號碼或列表單詞。認知測試在課程開始前、課程中途和課程三個月後在研究實驗室進行，然後課程結束後三個月、六個月和一年後續測試。

研究發現，課程結束時，記憶力和注意力認知分數增加到與首次參加相同認知測試的大學生相似。課程後三個月、六個月和一年總體認知得分都明顯高於課程前，從許多指標看，甚至提高三倍以上，且學習停止後時間越長，分數就越高。

研究人員表示，這些高年級學生上的是支持性、結構化三門課程，就像大學生日程安排，可將記憶力和注意力提高到與大學生相似。至於為什麼認知分數課程結束後繼續攀升，推測可能是這種經歷鼓勵老年人在日常生活繼續學習和練習新技能。

腦力差異的關鍵在於讓年長者在鼓勵的環境同時學習多項任務，類似孩童期經歷。科學家表示，腦力回春的關鍵是透過模仿兒童行為來學習，即使年紀大也能受益，呼籲老年人必須以開放心態學習，不怕批評和失敗，接受指導，願意同時學習多項技能，並相信自己可憑努力對抗衰老。

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